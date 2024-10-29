أيمن سلامة ناعيا حسن يوسف: "لم أجد إنسانا طيبا رقيقا مثله"

نعى السيناريست أيمن سلامة، الفنان حسن يوسف الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عملار يناهز 90 عاما.

وكتب السيناريست أيمن سلامة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "رحم الله الفنان القدير حسن يوسف والذي أشهد أني عهدته مهذبا راقيا خلوقا، تعاملت معه منتجا لأعمال دينية كتبتها في بداية حياتي المهنية وممثلا في أعمال دينية أخري لقنوات خليجية".

وتابع: "لم أجد إنسانا طيبا رقيقا مثله، لم ينفعل يوما ولم يغضب وكانت البسمة لا تفارقه، اللهم ارحمه واغفر له ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم اجعل الجنة مثواه ومستقره، خالص العزاء للأسرة الكريمة ولجميع محبيه".

يشار إلى أن الفنان حسن يوسف شارك فى العديد من الأفلام السينمائية الشهيرة منها: "نساء وذئاب، فى بيتنا رجل، مذكرات تلميذة، قاضي الغرام، الخطايا، على ضفاف النيل، زقاق المدق، الشيطان الصغير، أم العروسة، المغامرون الثلاثة، خان الخليلي، والثلاثة يحبونها".

أما التليفزيون قدم مجموعة من المسلسلات الخالدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: "ليالي الحلمية، إمام الدعاة، والإمام النسائي، زهرة وأزواجها الخمسة، الإمام المراغي، زينب والعرش"، بالإضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية والإذاعية.