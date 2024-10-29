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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مؤسسة أخبار اليوم تكرم أحمد الطاهري لمجهوداته في إدارة قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة

الكاتب الصحفي والإعلامي
الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري
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قال الإعلامي أحمد عبدالصمد، إن مؤسسة أخبار اليوم استضافت الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في ندوة صحفية لمناقشة العديد من الملفات، لاسيما الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وأضاف "عبدالصمد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الندوة ناقشت أيضا الدور الرئيسي والهام الذي تلعبه قناة القاهرة الإخبارية، في نقل وتغطية أبرز الأحداث الإقليمية والدولية، لاسيما المناطق الساخنة بالأحداث.

ولفت إلى أن مؤسسة أخبار اليوم برئاسة الكاتب الصحفي إسلام عفيفي كرمت الكاتب الصحفي أحمد الطاهري لمجهوداته في إدارة قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لما يقدمه من تغطيات متميزة خاصة عبر شاشة قناة "القاهرة الإخبارية".

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