مدرب منتخب تنس الطاولة: المنافسة ببطولة مصر الدولية للناشئين صعبة ولدينا مواهب عديدة

أكد أشرف عباس مدرب منتخب مصر للناشئين والناشئات لتنس الطاولة على صعوبة المنافسة ببطولة مصر الدولية المقامة داخل صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية خلال الفترة ما بين 26 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل.

وقال عباس عقب انتهاء منافسات الناشئات وفوز بطلات مصر بـ9 ميداليات متنوعة :"المنافسة صعبة للغاية وهناك العديد من الدول التي تشارك بكل قوة مثل الهند وكازاخستان بالإضافة إلى لاعبات ماليزيا ولوكسمبورج".

وأضاف:"بكل صراحة في هذه البطولة شعرت بأن بطلاتنا لديهن الطابع الدولي وأصبحن يمتلكن خبرة الفوز والوصول للأدوار المتقدمة والدليل بأن النتائج جيدة حتى الآن وحصدنا 9 ميداليات بواقع ذهبية وفضيتين و6 برونزيات".

وأكمل:"سعيد باداء العديد من اللاعبات مثل ملك صلاح التي حصدت الذهب وأيضا دارين عبدالسلام وندى البدوي وحقيقة جميع اللاعبات متميزات وقدمن اداء متميزا ولكن ينقصهن فقط الالتحامات الدولية الكثيرة من أجل اكتساب خبرات أكثر".

وتابع:"في بعض الأوقات نفتقد عنصر الخبرة في البطولات الدولية فعلى سبيل المثال منتخب الهند في الناشئين والناشئات تقدم كثيرا في المستوى وذلك بفضل الاحتكاك المستمر في البطولات المختلفة الخارجية".

وواصل:"لدينا العديد من المواهب الممتازة في العديد من الأعمار السنية ولذلك يجب الاهتمام بهم من أجل الاطمئنان على المستقبل خاصة وأن العديد من الدول أصبحت تهتم بالفئات العمرية الصغيرة".

وأكد عباس بأن الاتحاد المصري لتنس الطاولة قدم وعودا بأن الفترة القادمة ستشهد اهتماما كبيرا بقطاع الناشئين والناشئات لتطوير اللعبة مؤكدا أنه بالفعل سيكون هناك معسكرا بالبرتغال تحضيرا لبطولة العالم القادمة في السويد.

وأختتم مدرب منتخب الناشئين والناشئات قائلا:"سنسعى لتحقيق نتيجة إيجابية هذا العام في بطولة العالم وبالأخص من هنا جودة التي قدمت الفترة الأخيرة اداء متميزا على صعيد السيدات ونجحت في الوصول لربع نهائي بطولة الأبطال في فرنسا لذلك نضع عليها أمل كبير في حصد ميدالية تحت 19 سنة".