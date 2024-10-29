محافظ أسوان لـ"البوابة نيوز": خطة زمنية لتطوير إدارة المخلفات الصلبة والنظافة

صرح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بأنه من أجل تحقيق رضا المواطن الأسوانى بتوفير بيئة نظيفة له، وخلق الأجواء الحضارية أمام الزائرين من الأفواج السياحية ليستمتعوا بالبانوراما الجمالية التى تتميز بها عروس المشاتى، يتم التنسيق حالياً لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة ورفع مستوى النظافة العامة بأسلوب علمى ومدروس.

وتابع: تم وضع خطة عمل متكاملة ببرنامج زمنى محدد لرفع كفاءة السيارات واللوادر وغيرها من المعدات والحاويات المستخدمة فى جمع ونقل تراكمات القمامة والمخلفات مع التأكيد على إجراء أعمال الصيانة الفنية لها بشكل دورى ومنتظم، بالإضافة إلى تكوين هيكل مؤسسى واضح لإدارة المخلفات وتحديد آليات العمل وتوزيع الأدوار.

وأيضاً تنظيم دورات تدريبية لتنمية مهارات العاملين بمنظومة إدارة المخلفات، فضلاً عن تحديد دور المشاركة المجتمعية وتوفير الجهات المانحة للمساهمة فى دعم وتشغيل مصانع تدوير القمامة وإنشاء مدافن للتخلص الآمن من المخلفات بالتنسيق مع وزارة البيئة، وتم توفير جميع البيانات والتنسيق اللازم لإنجاح فعاليات الدراسة الميدانية الجارى تنفيذها بمدينة أسوان لسرعة الانتهاء من إعداد تقرير استشارى باستخدام أداة التعامل مع المخلفات فى المدن (WaCT)، بما يساهم فى تمكين متخذى القرار من تحليل الوضع الراهن للمخلفات الصلبة بشكل تفصيلى وتحديد السلبيات والفجوات فى المنظومة الحالية، فضلاً عن التعرف على مدى كفاءة الأجهزة المعنية فى حصر وجمع كميات وتراكمات القمامة والمخلفات وفرزها وتصنيفها وإعادة تدويرها، وصولاً إلى إيجاد المخططات والإستراتيجيات والتحفيز الاستثمارى المناسب لتطوير المنظومة وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبمتابعة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فى هذا الشأن، وطبقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ بهدف تحسين مستوى النظافة العامة بمدينة أسوان كنموذج يتم تعميمه بباقى مدن المحافظة.

جاء ذلك خلال حوار محافظ أسوان ل البوابة نيوز

تشغيل مصنعى تدوير القمامة بمدينتى أسوان وإدفو للتخلص الآمن من المخلفات



وأوضح اللواء دكتور اسماعيل كمال: بالتوازى نعد دراسة لترخيص وتقنين عمل النباشين وإدماجهم فى إطار قانونى معين لمساندة الجهود المبذولة للتعامل الأمثل مع المخلفات وتراكمات القمامة وتحقيق المردود الاقتصادى المرجو منها بالشكل المطلوب. ويتم العمل حالياً لتشغيل مصنعى تدوير القمامة بمدينتى أسوان وإدفو للتخلص الآمن من المخلفات من أجل تحويل أسوان إلى نموذج للمدن الخضراء والصديقة للبيئة والخالية من التلوث والانبعاثات الكربونية، مع تعميم هذا النموذج على باقى مدن المحافظة لتحقيق العوائد الإيجابية من هذا المشروع.

