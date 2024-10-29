أحمد الطاهري: 7 ولايات متأرجحة خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية هذا العام

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن النظام الانتخابي الأمريكي واقعيا يتضمن انتخاب الناخب الأمريكي أعضاء المجمع الانتخابي أولا، والتصويت يكون غير مباشر.

وأضاف "الطاهري"، خلال كلمته في مؤسسة أخبار اليوم، وعرضتها قناة "إكسترا نيوز"، أنه مع التجارب، نظرا لوجود نوع من المرشحين والرؤساء لم يكن يحدث خلل كبير ما بين فكرة التصويت الشعبي والتصويت بالمجمع الانتخابي، وظهرت في نماذج بسيطة مثل انتخابات "ترامب" و"كلينتون"، حيث حصلت هي على الأصوات الشعبية، بينما هو حصل على الأصوات بالمجمع الانتخابي.

وأشار إلى أن الخريطة الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية تاريخيا تتكون من مجموعة من الولايات اعتادت التصويت للحزب الديمقراطي، وولايات أخرى اعتادت التصويت للحزب الجمهوري، وفي آخر 25 سنة ظهر ما يعرف بالولايات المتأرجحة، ويكون فيها التصويت متباين بين انتخابات وأخرى.

ولفت أنه بالرغم من هذا التباين أصبح هناك ما يسمى بالحائط الأزرق والحائط الأحمر، بمعنى أنه بالرغم أنها ولاية متأرجحة لكنها تميل ناحية الديمقراطيين فتكون حائط أزرق، أو ولاية متأرجحة تميل ناحية الحائط الأحمر.

وأوضح أنه في انتخابات 2024 هناك 7 ولايات متأرجحة، 3 منها تميل ناحية الحائط الأزرق، و3 ناحية الحائط الأحمر، وولاية وحيدة متذبذبة وهي نيفادا، ولكن لا يعول عليها كثيرا لأنها 4 أصوات فقط في المجمع الانتخابي.