توافد نجوم الفن لتشييع جثمان الراحل حسن يوسف بمسجد الشرطة.. صور

توافد عدد من نجوم الفن، إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لحضور مراسم تشييع جثمان الفنان الراحل حسن يوسف عقب صلاة العصر.

وكان على رأس الحضور الفنانة ميرفت آمين، والفنانة شهيرة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون السابق.

يشار إلى أن الفنان حسن يوسف رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 90 عاما.

شارك الفنان حسن يوسف فى العديد من الأفلام السينمائية الشهيرة منها: "نساء وذئاب، فى بيتنا رجل، مذكرات تلميذة، قاضي الغرام، الخطايا، على ضفاف النيل، زقاق المدق، الشيطان الصغير، أم العروسة، المغامرون الثلاثة، خان الخليلي، والثلاثة يحبونها".

أما التليفزيون قدم مجموعة من المسلسلات الخالدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: "ليالي الحلمية، إمام الدعاة، والإمام النسائي، زهرة وأزواجها الخمسة، الإمام المراغي، زينب والعرش"، بالإضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية والإذاعية.