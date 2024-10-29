بالفيديو.. لحظة وصول شمس البارودي لمسجد الشرطة لتشييع جثمان حسن يوسف لمثواه الأخير

وصلت الفنانة شمس البارودي زوجة الراحل حسن يوسف، إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، لأداء صلاة الجنازة وتشييع جثمان زوجها إلى مثواه الأخير، وكانت ملامح الحزن والبكاء تسيطر عليها في وداع زوجها.

وتوفي النجم الكبير حسن يوسف في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 90 عامًا، ليترك خلفه إرثًا فنيًا غنيًا وحكايات من حياة ملهمة.

وأعلن شقيقه، محمد يوسف، الخبر الحزين عبر حسابه على فيسبوك، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته، نسألكم الدعاء".