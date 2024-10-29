محافظ أسوان في حوار خاص لـ «البوابة نيوز»: خدمة المواطن في مقدمة أولويات القيادة السياسية.. وتنفيذ 2000 مشروع في قرى حياة كريمة

محافظ أسوان فى حوار خاص لـ «البوابة نيوز»:

تشغيل مصنعي تدوير القمامة بمدينتى أسوان وإدفو

رصف طريق مرسى علم لجذب وتفعيل سياحة اليوم الواحد

9753 طلب تصالح منذ بدء التلقى فى 7 مايو الماضي

صيدلية إسعاف تعمل على مدار 24 ساعة بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد

محافظ أسوان مع الزميلة وفاء عبدالرازق

أكد اللواء دكتور اسماعيل كمال محافظ أسوان أهمية العمل الجماعى بالمحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. وكشف كَمال فى حوار خاص لـ«البوابة نيوز» عن أبرز التكليفات التى تلقاها من القيادة السياسية عقب حلف اليمين الدستورية، وعن رؤى طموحة وخطط مبتكرة تهدف لتعزيز التنمية الشاملة وتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين، ويسلط فى هذا الحوار الضوء على الاستراتيجيات التى تم اعتمادها لمواجهة التحديات الراهنة، واستعرض المحافظ الخطط المقررة لتلبية احتياجات المواطنين فى مختلف القطاعات، مع التركيز على مشروعات البنية التحتية، والرعاية الصحية، وتحسين مستوى التعليم، وآليات التعامل مع الشكاوى والمشاكل الجماهيرية لتحقيق رضا المواطن الأسوانى، واستراتيجيات النهوض بقطاع السياحة فى أسوان لاستغلال المقومات الفريدة التى تمتلكها المحافظة. وإلى نص الحوار..



■ ما أبرز المهام التى أكدت عليها القيادة السياسية للمحافظين بعد حلف اليمين الدستورية؟



- تتمحور تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للمحافظين عقب حلف اليمين الدستورية حول تلبية احتياجات المواطنين فى مجالات عدة، كالتعليم والصحة والبنية التحتية والنظافة العامة، بالإضافة إلى الاهتمام بالقضايا التى تهم الشارع المصرى، كما تهدف التكليفات إلى استغلال المزايا النسبية لكل محافظة وتعظيم مواردها، لتكون بمثابة خارطة طريق لاستكمال مسيرة البناء والتنمية فى الجمهورية الجديدة، مع التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمواطن الأسوانى.



■ ما الأساليب المتبعة فى التعامل مع الشكاوى والمشكلات والمطالب الجماهيرية لتحقيق رضا المواطن الأسواني؟



- نحن هنا بتكليف من القيادة السياسية لخدمة المواطن، الذى يأتى دائمًا فى مقدمة أولوياتنا، نعمل بجد لتلبية احتياجاته وتحسين مستوى معيشته وتوفير حياة كريمة له لذلك، نحن نتواصل بشكل مباشر مع المواطنين من خلال اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية والجولات الميدانية، بالإضافة إلى مناقشة القضايا المختلفة مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وكل فئات المجتمع الأسوانى، وأيضًا من خلال وسائل الإعلام المختلفة، والذين يجسدون الدور الوطنى والمجتمعى والمهنى فى نقل نبض الشارع وتسليط الضوء على المشاكل والاحتياجات الجماهيرية مما يسهم فى سرعة إيجاد الحلول المناسبة لها، وأنتهز الفرصة للتأكيد على ضرورة تحرى الدقة فيما يتم نشره والتركيز على إبراز الإيجابيات والإنجازات وما يتم بذله من جهود ملموسة وحقيقية على أرض الواقع لرفع المعنويات للمواطن الأسوانى، مع إلقاء الضوء على السلبيات فى طور النقد البناء والإيجابى..

أود أن أوجه رسالة طمأنة لأهالى أسوان بأننى لن أترك أى مشكلة دون التعامل السريع معها، سنعمل جميعًا كفريق واحد، كجهاز تنفيذى يلتزم بالجد والإخلاص لتعظيم الإيجابيات، وهناك حركة محليات خلال الشهر القادم وذلك فى إطار الحركة العامة للتنمية المحلية وسنتواصل مع الوزارات والجهات المختلفة لوضع الحلول الفورية لأى مشاكل أو مطالب، وفقًا لتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.



■ ما آلية العمل والإستراتيجيات التى تعتمدونها لإدارة الملفات المختلفة؟



- منذ أن توليت المسئولية، وفى أول يوم عمل داخل محافظة أسوان التقيت بالجهاز التنفيذى بالكامل، وأكدت لهم بأننا سنعمل كفريق عمل واحد للارتقاء بأسوان كمحافظة سياحية وصناعية وزراعية، ولديها مخزون حضارى وثقافات متعددة وتراث يمتد لآلاف السنين، كما أن لديها ثروات تعدينية ومحجرية وسمكية هائلة، بالإضافة إلى تعدد مصادر الطاقة، فضلًا عن موقعها الجغرافى ومقوماتها الاقتصادية كبوابة مصر على الأسواق والدول الأفريقية المجاورة، كما تم التأكيد على عدم ترك أى عنصر أو قيادة فاسدة قد تشكل أى إعاقة لمسيرة العمل التنفيذى بالمحافظة، مع تطبيق القانون على الجميع بعدالة ودون تمييز.

- وتعتبر من ضمن الأولويات لدينا استكمال سلسلة الإنجازات التى قام بتنفيذها زملائى من المحافظين السابقين، وخاصة داخل قرى حياة كريمة، مع التطوير الشامل للمراكز والمدن بأفكار جديدة ومبتكرة خارج الصندوق لتوفير كل الخدمات والمرافق بالجودة والكفاءة العالية، وكذا منظومة التأمين الصحى الشامل، واستكمال مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية من محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والاتصالات، فضلًا عن مشروعات المحاور والطرق، لافتًا بأنه سيتكامل مع ذلك الاهتمام بالنهوض بالحركة السياحية، ودفع عجلة التنمية من خلال جذب المزيد من المستثمرين المصريين والأجانب، وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات الممكنة بالشكل الذى يساهم فى استغلال الأمثل للثروات والمقومات المحجرية والتعدينية والسمكية وغيرها.



■ كيف تقوم المحافظة برصد مشاكل وهموم المواطن البسيط فى القرى والنجوع؟



- تتعدد وسائل رصد مشاكل وهموم المواطن الأسوانى البسيط فى القرى والمدن، حيث يتم التفاعل السريع والمباشر مع هذه القضايا من خلال الالتحام المباشر مع المواطنين. يتم ذلك عبر الجولات الميدانية واللقاءات الجماهيرية، فضلًا عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعى مثل «فيسبوك» للتعرف عن قرب على همومهم ومطالبهم، وتشمل هذه الجهود أيضًا متابعة العديد من المشروعات الجارية ضمن المبادرات الرئاسية مثل «حياة كريمة» و«التأمين الصحى الشامل» و«تحيا مصر»، بالإضافة إلى مشروعات الخطة الاستثمارية والتطوير ورفع كفاءة وإحلال وتجديد البنية التحتية، مما يسهم فى تحقيق الفوائد المباشرة للمواطنين الأسوانيين.



■ كيف ترى جاهزية محافظة أسوان لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل واهتمامها بالرعاية الصحية للمواطنين؟



- تستعد محافظة أسوان بشكل جيد للبدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل اعتبارًا من يناير المقبل. هذه المنظومة تأتى ضمن المرحلة الأولى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتم بالفعل التشغيل التجريبى للمنظومة فى العديد من الوحدات والمراكز الطبية، والتى تضم ١١٢ مركزًا طبيًا ووحدة صحية، بالإضافة إلى ١١ مستشفى. ولقد لمست من خلال جولاتنا الميدانية مدى فرحة المواطنين فى أسوان بالمستوى الراقى الذى وصلت إليه المنشآت الطبية، حيث تحولت الوحدات الصحية والمستشفيات إلى مراكز متكاملة بلمسات حضارية، كما سيتم فتح صيدلية إسعاف تعمل على مدار ٢٤ ساعة بجوار مستشفى الحميات لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد.

مع تثبيت أسعار الأشعة والتحاليل بالمستشفى الجامعى لتلبية احتياجات ٦٠٪ من أهالى المحافظة، وفتح المستشفى العسكرى للمدنيين بدءًا من نوفمبر المقبل، مما يساهم فى تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.



■ كيف يتم تحسين منظومة النظافة العامة وإدارة المخلفات الصلبة، وما الخطوات التى سيتم اتخاذها لتحقيق بيئة صحية ومستدامة تلبى احتياجات المواطنين والزوار؟



- من أجل تحقيق رضا المواطن الأسوانى بتوفير بيئة نظيفة له، وخلق الأجواء الحضارية أمام الزائرين من الأفواج السياحية ليستمتعوا بالبانوراما الجمالية التى تتميز بها عروس المشاتى.

يتم التنسيق حاليًا لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة ورفع مستوى النظافة العامة بأسلوب علمى ومدروس وذلك وضع خطة عمل متكاملة ببرنامج زمنى محدد لرفع كفاءة السيارات واللوادر وغيرها من المعدات والحاويات المستخدمة فى جمع ونقل تراكمات القمامة والمخلفات مع التأكيد على إجراء أعمال الصيانة الفنية لها بشكل دورى ومنتظم، بالإضافة إلى تكوين هيكل مؤسسى واضح لإدارة المخلفات وتحديد آليات العمل وتوزيع الأدوار، وأيضًا تنظيم دورات تدريبية لتنمية مهارات العاملين بمنظومة إدارة المخلفات، فضلًا عن تحديد دور المشاركة المجتمعية وتوفير الجهات المانحة للمساهمة فى دعم وتشغيل مصانع تدوير القمامة وإنشاء مدافن للتخلص الآمن من المخلفات بالتنسيق مع وزارة البيئة، وتم توفير جميع البيانات والتنسيق اللازم لإنجاح فعاليات الدراسة الميدانية الجارى تنفيذها بمدينة أسوان لسرعة الانتهاء من إعداد تقرير استشارى باستخدام أداة التعامل مع المخلفات فى المدن (WaCT)، بما يساهم فى تمكين متخذى القرار من تحليل الوضع الراهن للمخلفات الصلبة بشكل تفصيلى وتحديد السلبيات والفجوات فى المنظومة الحالية، فضلًا عن التعرف على مدى كفاءة الأجهزة المعنية فى حصر وجمع كميات وتراكمات القمامة والمخلفات وفرزها وتصنيفها وإعادة تدويرها، وصولًا إلى إيجاد المخططات والإستراتيجيات والتحفيز الاستثمارى المناسب لتطوير المنظومة وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبمتابعة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فى هذا الشأن، وطبقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ بهدف تحسين مستوى النظافة العامة بمدينة أسوان كنموذج يتم تعميمه بباقى مدن المحافظة.

كما نعمل بالتوازى بإعداد دراسة لترخيص وتقنين عمل النباشين وإدماجهم فى إطار قانونى معين لمساندة الجهود المبذولة للتعامل الأمثل مع المخلفات وتراكمات القمامة وتحقيق المردود الاقتصادى المرجو منها بالشكل المطلوب. ويتم العمل حاليًا لتشغيل مصنعى تدوير القمامة بمدينتى أسوان وإدفو للتخلص الآمن من المخلفات من أجل تحويل أسوان إلى نموذج للمدن الخضراء والصديقة للبيئة والخالية من التلوث والانبعاثات الكربونية، مع تعميم هذا النموذج على باقى مدن المحافظة لتحقيق العوائد الإيجابية من هذا المشروع.



■ ما التفاصيل المتعلقة بموافقة الفريق كامل الوزير على مشروع رصف طريق إدفو مرسى علم، وما أهميته لزيادة الحركة السياحية فى أسوان؟



- مع انطلاق الموسم السياحى ولزيادة الحركة السياحية تمت موافقة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل على البدء فى تنفيذ مشروع رصف طريق إدفو / مرسى علم بطول ١٠ كم من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى بما يعد استكمالًا لسلسلة النجاحات التى تشهدها عروس المشاتى فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدًا أهمية هذا الطريق الحيوى الذى يربط بين أكبر المدن السياحية بالغردقة ومرسى علم وإدفو فى جذب وتفعيل سياحة اليوم الواحد لزيارة السائحين للمعالم والمزارات السياحية والمناطق الأثرية حيث إن هذا الطريق لم يتم صيانته ورفع كفاءته منذ عام ٢٠٠٢، وسيتم تنفيذ أعمال رفع الكفاءة من محطة إدفو وحتى قرية الرضوانية بنهاية قرى وادى عبادى بتكلفة تقديرية ٨٥ مليون جنيه ليحقق بذلك التأمين الكامل للمترددين عليه من المواطنين والأفواج السياحية.

كما تم افتتاح مشروع محور وكوبرى خزان أسوان البديل، ليتواكب ذلك مع قرب انتهاء مشروع ازدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة بطول ١٢٥ كم بين مدينتى أسوان والسباعية، علاوة على أنه جار تنفيذ مشروع ازدواج طريق أسوان / أبو سمبل البرى بطول ٢١٥ كم. وجار بالتوازى العمل فى الانتهاء من مشروعات الطرق الرئيسية والداخلية بمختلف مدن ومراكز المحافظة وفقًا للخطة العامة للرصف للعام الحالى بأطوال ٣٥ كم.



■ كيف تسير جهود المحافظة فى تنفيذ إجراءات التصالح على مخالفات البناء وما آخر المستجدات فى هذا الملف؟



- يتم العمل على قدم وساق بالتكاتف بين كل الأجهزة المختصة بالمحافظة كفريق عمل واحد من أجل تحقيق خطوات متقدمة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الإجراءات الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء طبقًا لقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية للتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وتقديم كل سبل الدعم لهم، ووفقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن، والمتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض حيث وصل إجمالى عدد الطلبات التى تقدمت للتصالح حتى الآن إلى ٩٧٥٣ طلبا منذ بدء التلقى فى ٧ مايو الماضى، فيما تم الانتهاء من إصدار شهادات البيانات لـ ٥٣١٣ طلبا، وتم التوجيه بتنفيذ الإزالة الفورية لأى متغيرات مكانية فى المهد، ويتم ذلك بشكل قانونى للحفاظ على أملاك الدولة، مع ضرورة تذليل كل العقبات أمام المتقدمين لسرعة إنهاء إجراءات استخراج شهادة البيانات، وتكليف العاملين بمنظومة التقديم بالمحليات بتسخير كل الإمكانيات والتسهيل على المواطنين، وتعريفهم بالأوراق والمستندات المطلوبة لنهو ملفاتهم فى سهولة ويسر، على أن يتوازى مع ذلك تحفيز المواطنين للتقدم بطلبات التصالح، واستثمار هذه الفرصة لتحقيق الاستقرار الأسرى والمعيشى لهم.



■ كيف تسير مشروعات «حياة كريمة» فى محافظة أسوان وما أبرز الإنجازات المحققة حتى الآن؟



- بالنسبة لمشروعات المبادرة الرئاسية «التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة»، فإنه بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضم جميع قرى ومراكز محافظة أسوان للمبادرة الرئاسية بإجمالى ٥ مراكز و٣٩ قرية رئيسية و١١٦ قرية فرعية و٣٨٠ نجعا وكفرا وتابعا، فإنه تم وجار تنفيذ أكثر من ٢٠٠٠ مشروع بمختلف قطاعات العمل العام، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ ١٩ مشروعا للإدارة المحلية حققت فيهما المحافظة معدلات عالية.

وهذا المشروع القومى هو أكبر مشروع تنموى فى الألفية والجمهورية الجديدة ويعتبر مشروع القرن حيث ساهم فى تحويل حياة ملايين فى قرى الريف المصرى إلى واقع مختلف بتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة حيث نجد لأول مرة فى تاريخ مصر الحديثة بأن القرى والنجوع والكفور والتوابع تشهد لدينا فى أسوان مواقع خدمية جديدة تفوق الموجود فى المدن، مع تنفيذ شبكات ومحطات جديدة ومتطورة بكل قطاعات المرافق العامة من صرف صحى ومياه شرب وكهرباء واتصالات وغاز طبيعى وطرق وكبارى، مع تبطين الترع والمصارف. وأيضًا أن أسوان محافظة طولية والمسافات بعيدة بين القرى، وهو الذى تواكب مع وقوع معظم قرى حياة كريمة على مرتفعات جبلية غير مستوية، بالإضافة إلى الطبيعة الصخرية للأراضى والتى يصعب معها أعمال الإنشاءات والحفر والمد والتركيب للشبكات.



■ ماذا عن قطاع السياحة وتحقيق أقصى استفادة من المقومات السياحية المتنوعة التى تمتلكها؟



-النهوض بالقطاع السياحى، وتضاعف نسبة السائحين لزيارة المحافظة، نعمل فى هذا الاتجاه بقوة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية من خلال التركيز على أفكار مبتكرة لاستغلال المقومات السياحية والمزايا النسبية لأسوان، وخاصة فى ظل تنوع المنتج السياحى وتعدد الأنماط السياحية (السياحات الثقافية والأثرية والنيلية والبيئة والعلاجية والترفيهية)، بالإضافة إلى سياحة الصيد ومراقبة الطيور، وهو ما تم تنفيذه فى احتفالية تعامد الشمس حيث تم الإعداد المسبق الجيد لها، لتكون بداية لموسم سياحى قوى ومبشر بكل الخير، ونستكمل جهودنا لتحقيق ذلك.

وبالتوازى سيتم التنسيق مع الوزارات والشركات والجهات المعنية من أجل جذب المزيد الأفواج السياحية، وتنفيذ برامج الطيران الشارتر المباشر من مختلف الدول، فضلًا عن إنهاء المشروعات المرتبطة بالقطاع السياحى سواء بالفنادق التابعة للمحافظة لزيادة طاقتها الفندقية، وهو ما يساهم بالتالى فى زيادة عدد الليالى السياحية، ومضاعفة نسب ومعدلات السائحين الوافدين لعروس المشاتى.

ونعمل أيضًا لاستكمال منظومة التطوير والتجميل التى وصلت فيها المحافظة لمعدلات كبيرة وغير مسبوقة بفضل تكاتف الجهود بين أذرع المحافظة المختلفة تحت قيادة الزميل اللواء أشرف عطية، لتكون أسوان فى أبهى صورها لاستقبال ضيوفها وزائريها، وبالتالى تعود أسوان أيضًا لسابق عهدها ومكانتها التى تستحقها على خريطة السياحة الدولية.



■ ما الخطط والاجراءات التى تتبناها محافظة أسوان لتعزيز الطاقة الاستيعابية الفندقية وجذب المزيد من السائحين خلال فصل الشتاء؟



-أسوان زاخرة بالفنادق السياحية سواء الثابتة أو العائمة أو الموتيلات، ونسعى بجدية بالتنسيق مع كل الجهات لإقامة الفنادق الجديدة سواء شرق أو غرب النيل لزيادة الطاقة والليالى الفندقية فى ظل وسائل الجذب العديدة التى تم ويتم توفيرها للسائح من أجل تعظيم القيمة المضافة للمقومات السياحية، وإستحداث أنماط سياحية جديدة، وتضاعف نسبة السائحين لزيارة المحافظة من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لإستغلال المقومات السياحية والمزايا النسبية لأسوان، وفتح خطوط جديدة للطيران ومنها خط أسوان / الأقصر، فضلًا عن الإستثمار الأمثل للسياحة العلاجية، وإحياء السياحة الرياضية وغيرها من الأنماط السياحية الأخرى، مع إضافة عدد من الفرص لزيادة الطاقة الفندقية، وجذب برندات جديدة بمشروع ممشى أهل مصر لزيادة القوة الشرائية.



■ ما أبرز المشروعات الاستثمارية الحالية والمخطط لها فى أسوان وكيف تعزز هذه المشروعات من استخدام الثروات المعدنية والطبيعية المتاحة فى المنطقة ؟



-أسوان تتوافر فيها كل المقومات الإقتصادية من ثروات تعدينية ومحجرية ومصادر متعددة للطاقة، والبنية التحتية من شبكات طرق وموانئ برية ونهرية ومطارات، وهذا يعتبر قاعدة قوية لجذب الفرص الإستثمارية فى كل المجالات.

ولهذا فإن الإهتمام بملف الإستثمار يقع ضمن أولويات العمل فى الفترة الحالية بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويتم تكثيف الجهود بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية حيث جارى حاليًا إقامة أضخم منطقة لوجستية بكركر على مساحة ٦٠٠ فدان تشمل مجمع للصناعات الغذائية بمساحة ٤٠ فدانا، وكذا موقف دولى لشاحنات نقل الصادرات إلى دولة السودان، والأسواق الإفريقية على مساحة ١٦٨ فدانا.

علاوة على قرية للبضائع وموتيلات وخدمات تجارية وبنكية وسياحية، ويأتى ذلك ضمن رؤية مستقبلية لتصبح أسوان بوابة التجارة والإقتصاد نحو الأسواق الإفريقية من خلال خلق قاعدة تتمثل فى هذه المنطقة اللوجستية العالمية الجديدة، وهو الذى يتواكب مع إنشاء المنطقة الحرة بمدينة أسوان الجديدة.

فيما يتزامن كل ذلك مع إستكمال تشغيل المرحلة الأولى بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة بشكل نموذجى وراقى بمساحة ١٧.٥ فدان من إجمالى ٥٦ فدانا مخصصة للمنطقة لتنوع الأنشطة بها ما بين الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، وغيرها من الأنشطة الإنتاجية الأخرى، بينما تم تسليم عقود الوحدات والورش للمنتفعين من بين ٣٠٨ وحدات وورش حرفية تم طرحها مؤخرًا من خلال الهيئة.

وسيتم بالتوازى إنشاء المنطقة الصناعية الجديدة المتكاملة بمدينة أسوان الجديدة على مساحة ٢٠٠ فدان كمرحلة أولى بما يعادل ٨٤٠ ألف م٢ لتمثل نقلة نوعية، وتكون بشرة خير لتحقيق حلم جديد فى ظل المزايا العديدة التى تتميز بها المنطقة الصناعية، والتى من بينها قربها من المنطقة الحرة، والمنطقة اللوجستية بكركر، وأيضًا مطار أسوان الدولى، والموانئ البرية بقسطل وأرقين على الحدود المصرية السودانية، وميناء برنيس البحرى على البحر الأحمر، علاوة على ربطها بالمحور الدولى الإسكندرية / كيب تاون، ومسار القطار السريع، مع تنوع مصادر الطاقة سواء الكهربائية أو الغاز الطبيعى لتكون بذلك نقطة إنطلاق حقيقية وقاعدة صناعية نحو الأسواق الأفريقية.

