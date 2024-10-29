بالفيديو.. لحظة وصول جثمان حسن يوسف إلي مسجد الشرطة لصلاة الجنازة

وصل جثمان الفنان الراحل حسن يوسف إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث أقيمت صلاة الجنازة عليه بحضور حشد كبير من نجوم الفن والإعلام ومحبي الراحل، الذي ترك إرثًا فنيًا كبيرًا في قلوب جمهوره.

وتوفي النجم الكبير حسن يوسف في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 90 عامًا، ليترك خلفه إرثًا فنيًا غنيًا وحكايات من حياة ملهمة.

وأعلن شقيقه، محمد يوسف، الخبر الحزين عبر حسابه على فيسبوك، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته، نسألكم الدعاء".