الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وطقس غير مستقر يضرب البلاد الجمعة المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من غدا الأربعاء 30 أكتوبر إلي الاثنين 4 نوفمبر المقبل، حيث يشهد غدا الأربعاء 30 اكتوبر، طقسا مائلا للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر، ومائلا للحرارة نهارا علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد وحارا علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأيضا شبورة مائية علي الطرق المؤدية من والي شمال البلاد حتي شمال الصعيد، وامطار خفيفة على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين.

كما يشهد الخميس 31 اكتوبر أمطارا خفيفة الي متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة

واوضحت الارصاد انه تتراوح درجات الحرارة في الظل علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى من 24_26 درجة للعظمي ودرجات الحرارة الصغري من 17_18 درجة.

وحذرت الارصاد من حالة عدم استقرار في الاحوال الجوية تضرب شمال البلاد ابتداء من الجمعة 1 نوفمبر يصاحبها سقوط امطار متفاوتة الشدة وانخفاض درجات الحرارة.

واوضحت الارصاد انه من الجمعة 1 نوفمبر حتي الاحد 3 نوفمبر سيكون هناك امطار متوسطة الي غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى.

وامطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب الوجة البحرى ومدن القناة.

بينما يشهد الاثنين 4 نوفمبر امطارا خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.