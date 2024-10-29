محافظ قنا يشهد استكمال المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي للعمالة غير المنتظمة

شهد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، استكمال المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي للعمالة غير المنتظمة لتقنين أوضاع العاملين بمنظومة المخلفات، والذى تنظمه وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بإستكمال المرحلة الثانية من البرامج التدريبية لتقنين اوضاع العمالة الغير منتظمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء ايمن السعيد السكرتير العام المساعد، والدكتور حازم الطنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والمهندس محمد حسين مدير عام المخلفات الغير خطرة بجهاز تنظيم ادارة المخلفات، والدكتورة سهير مراد استشارى المخلفات بهيئة التعاون الدولى الألمانية giz، و ممثلى وزارتى العمل والتضامن الإجتماعى، ووحدات إدارات المخلفات بالمحافظة، وعدد 120 من العمالة غير المنتظمة.

قال مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، إن البرامج التدريبية للعمالة الغير منتظمة تأتى فى إطار تقنين أوضاع العاملين بمنظومة المخلفات ومنحهم غطاء تأمينى مناسب لالحاقهم بالشركات العاملة بمنظومة المخلفات، وفقا للبروتوكول الثلاثى الذى تم توقيعه بين وزارت ( البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي) بشأن إدماج البعد البيئى فى سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الإجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع غير الرسمى والذى من خلاله قامت وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع وزارتى البيئة و التضامن الاجتماعي لإصدار قرار المسميات الوظيفية لعدد (4) مسميات للعمل بمنظومة ادارة المخلفات ومنها (جمع مخلفات– فرز مخلفات – تدوير مخلفات – تخلص نهائى من المخلفات ) وبناءً عليه قامت مصلحة الأحوال المدنية بإضافة تلك المسميات لامكانية الحصول على المسمى الوظيفى، لوضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي اجتماعياً ‏والتعريف بمسميات العاملين بمنظومة إدارة المُخلفات كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، بالاضافة لمنحهم غطاء تأميني مناسب لالحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية واصدار كارنيهات مزاولة المهنة للحاصلين على التدريب.

وأضاف بأن البرنامج التدريبى تضمن عرض تقديمى عن المنظومة الجديدة للمخلفات و تم تخصيص محتوى تدريبى لكل مسمى على حدى من خلال الإستشارى الفنى بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطنى، فضلا عن عرض تقديمى عن الحوافز الاجتماعية للعاملين من خلال ممثل وزارة التضامن الاجتماعى وعرض تقدمى عن الصحة والسلامة المهنية من خلال ممثل وزارة القوى العاملة كما تضمن التدريب عرض تقديمى عن منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات والتوعية بأهمية القطاع الغير رسمى ودوره فى تنمية الإقتصاد وايجاد فرص عمل، كما تضمن البرنامج تدريب عملى للعمل بمنظومة إدارة المخلفات من خلال مسئولى الأحياء بالمحافظة لتعريفهم بمراحل الجمع والنقل، بالإضافة إلي إجراء اختبار قياس المهارة بحيث يحصل بعدها العامل على كارنية مزاولة المهنة والذي تصدره وزارة القوى العامله لتمكين العمال من تغيير المسمى الوظيفى ببطاقه الرقم القومى ، مع وضع ضوابط للحاصلين على المسميات بعدم العمل بهذه المسميات منفرداً ، بل من خلال الشركات الحاصلة على الترخيص من جهاز تنظيم ادارة المخلفات، على أن تقوم تلك الشركات بتوفير كارنية للعامل بعد التحاقه بالعمل معهم و تقنين وضعه ، ويجدد كل ٦ أشهر .

ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، على اهتمام القيادة السياسية والدولة غير المسبوق بفئة العمالة غير المنتظمة، والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لهم.

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