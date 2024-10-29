تفاصيل اجتماع المجلس التنفيذي لمدينة الحسنة بوسط سيناء

عقد مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء اليوم أجتماع المجلس التنفيذي بحضور الأجهزة التنفيذية لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة التي تخص المواطنين بمركز ومدينة الحسنه تنفيذا لتوجيهات محافظ شمال سيناء بمتابعه كل ما يخص المواطن والعمل على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة له في كافه القطاعات الخدمية.



وقد جري عقد اجتماع تنفيذي لرؤساء القري اليوم الثلاثاء بمكتب رئيس المدينة بديوان عام المجلس برئاسة مرزق رزيق سالم رئيس مركز ومدينة الحسنة وبحضور رؤساء قرى مركز الحسنة ومديرى الإدارات الخدميه والداخليه بمجلس المدينة

وقد بدء رئيس المركز والمدينة الإجتماع بتقديم التحية لجموع الحاضرين ثم قام بتوجيه بعض التوصيات اللازمه وكان أهمها ضرورة التواصل المستمر لرؤساء القرى مع المواطنين لحصر جميع المشاكل الفعلية ومعرفة احتياجاتهم بالقرى وعرضها علي مجلس المدينة وذلك لتقديم افضل الخدمات لأهالينا بالقري فى كافة القطاعات الخدمية

وتناول الاجتماع قطاع المياه الهام الذي يمس حياة المواطن بشكل مباشر فيما وجه رئيس المدينة علي جميع رؤساء القري ومدير شركة المياه بالحسنه بضرورة متابعة تنفيذ برنامج المياه الخاص بكل قرية بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالحسنة والتأكد من إعطاء كل مواطن حقه في مياه الشرب ومتابعة ذلك مع مجلس المدينة.



كما تناول الاجتمعا قطاع التعليم فيما أصدر رئيس المدينة تعليماته لجميع هرؤساء القري بالمرور المستمر علي جميع المدارس بنطاق المركز والمدينة لمتابعة انتظام العملية التعليمية وذلك بالتنسيق مع الإدارة التعليمية بالحسنة وتذليل كافة العقبات التي تواجه سير العملية التعليمية بشكل منتظم لتوفر الأجواء المناسبة للطلاب للإستيعاب المواد الدراسيه بشكل جيد

هذا وقد شدد ه رئس المدينة على ضرورة تحصيل كافة المتأخرات من إيرادات الإسكان وأيضا متحصلات الآبار من المنتفعين وتسديدها بصفة منتظمة وذالك حفاظاً على المال العام كما تم إستعراض وافى لكل قرية على حده من حيث المتحصلات و المتأخرات مشدداً على ضرورة التحصيل أول بأول وتوريدها إلى مجلس المدينة.

كما نبه بالمرور المستمر علي جميع الوحدات الصحية بنطاق المركز للتأكد من تواجد طبيب بكل وحدة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضي من أهالي القري٠

وفى نهاية الاجتماع اكد رئيس المركز والمدينة إلى ضرورة المتابعة لكافة الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن والعمل على حل جميع المشاكل المتعلقة بها بما يضمن تسهيل سبل الحياة على المواطنين بجميع قرى المركز والمدينة.