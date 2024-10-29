مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون، في تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بجوار بوابه دهشور بدائرة مركز شرطة طاميه بالفيوم وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مركز طاميه يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص، وسيارة ملاكي، على طريق اسيوط الصحراوي الغربي عند مدخل بوابات دهشور.

على الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين تصادم سيارة ميكروباص وسيارة ملاكي وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانها السيطرة على السيارة والدراجة فاصطدما ببعضهما وتسبب في وفاة شخص وإصابة 7 آخرين، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التامين الصحي ، والمصابين إلى المستشفى ذاته وإيداعهما فى قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهما، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم، ليتحرر محضر بالواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي باشرت سير التحقيقات؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.، ووجود متوفى ومصابين.