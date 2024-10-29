متحدث الزمالك «البوابة نيوز»: لا تعليق على الأحكام وسنستأنف على حبس الثلاثي

كشف الاعلامي أحمد سالم، المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، عن الخطوات التى سيتخذها نادى الزمالك، بعد الحكم الصادر فى حق الثلاثى بعد الأزمة التى وقعت عقب مواجهة بيراميدز ببطولة كأس السوبر المصرى، والتى كانت تنظمها دولة الإمارات.

كانت محكمة أبو ظبي، قد قضت اليوم الثلاثاء، بحبس الثلاثي مصطفى شلبي ونبيل عماد "دونجا" وعبد الواحد السيد مدير الكرة، شهرا، وتغريم كل منهم 200 ألف درهم إماراتي، لما بدر منهم عقب مباراة بيراميدز فى السوبر المصرى الذى استضافته الامارات.

وقال أحمد سالم فى تصريح خاص لـ البوابة نيوز: لا تعليق على أحكام القضاء.

وعن خطوات الزمالك القانونية القادمة، أضاف: جارٍ تقديم الاستئناف فى الموعد المحدد قانونًا.

ووجهة محكمة ابو ظبى تهمة واحدة لثلاثى الزمالك، وهى "استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده".