أمطار خفيفة وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، غدا الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على الانحاء كافة.

كما يشهد غدا الاربعاء، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ورياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين علي فترات متقطعة

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاربعاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 20 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 26 للعظمي والصغرى 15درجة ، وعلى جنوب الصعيد 31 للعظمي والصغري 17 درجة .