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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق بعمارة سكنية بأبشواى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة علي حريق شب بعمارة سكنية من 4 طوابق، بمدينة أبشواي بسبب ماس كهربائي ، ولم يسفر عن وقوع اصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخذوا النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق بعمارة سكنية بمدينة أبشواي بسبب ماس كهربائي، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، إلى مكان البلاغ، وتبين نشوب حريق بالطابق الثالث، وتم السيطرة علي الحريق وإخماد الحريق، ولم يسفر عن وقوع اصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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