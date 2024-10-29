تفاصيل زيارة السكرتير العام المساعد لـ«فيفا» لمقر النادي الأهلي

استقبل خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء بمقر النادي في الجزيرة دان أوتول، سكرتير عام مساعد الاتحاد الدولي ‏لكرة القدم «فيفا»، في حضور هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم.

جاءت ‏الزيارة على هامش‎ ‎حضور مباراة الأهلي والعين التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة كأس ‏الانتركونتيننتال.‏

وأبدى «أوتول» اعتزازه الشديد بزيارة النادي الأهلي، مؤكدا أنه واجهة مشرفة للرياضة المصرية والإفريقية بشكل عام، كونه ‏نادي القرن في إفريقيا، إلى جانب سجل مشاركاته المميزة في بطولة كأس العالم للأندية، والنجاحات التي حققها على كل ‏المستويات خلال السنوات الماضية.‏

وأشار إلى أن الأهلي يمثل عنصرًا مهما في تحقيق توجهات «فيفا» نحو تطوير كرة القدم في أفريقيا، والوصول بها إلى أفضل ‏المستويات العالمية، وأنه يتطلع إلى استمرار التعاون الوثيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.‏

ومن جانبه أكد المهندس خالد مرتجي، حرص النادي على تطبيق كافة المعايير الاحترافية في كامل منظومة العمل، وفقا إطار ‏للوائح والخطط التي يعمل بها «فيفا»، والتوسع في الاستثمار وتطبيق النظم الحديثة في إدارة موارد كرة القدم.‏

وفي ختام الزيارة حرص مرتجي على إهداء درع وعلم النادي وقميص الفريق، إلى سكرتير عام مساعد «فيفا»؛ تأكيدًا على ‏العلاقات القوية التي تجمع الجانبين.