محافظ أسوان: دعم مكتبة مصر العامة لتعزيز دورها التنويري

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالسفير محمد رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة ، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، والدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة.

أكد الدكتور إسماعيل كمال، تقديم كامل الدعم ليؤدى أحدث وأكبر صرح ومنارة معرفية وعلمية وثقافية رسالته التنويرية الهادفة لزيادة الوعى وإعلاء روح الإنتماء والولاء للجيل الحالى والأجيال القادمة ، تواكباً مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "بداية جديدة لبناء الإنسان" للتنمية البشرية.

تشكيل لجنة تيسير لمتابعة آلية ومنظومة العمل بالمكتبة

وأوضح أنه لتحقيق ذلك تم تكليف مدير جديد لتولى مسئولية إدارة المكتبة وفقاً لرؤية ممنهجة وفكر مبتكر، فضلاً عن تشكيل مجلس أمناء للمكتبة، وأيضاً لجنة تيسير لمتابعة آلية ومنظومة العمل بها ليساهم كل ذلك فى أن تكون المكتبة جاذبة للأسر الأسوانية، وأيضاً مزاراً للأفواج السياحية.

فيما قدم السفير محمد رضا الطايفى شكره لمحافظ أسوان لإهتمامه بدعم المكتبة، وحرصه على تطوير الأداء بها، ليصبح نموذجا حضاريا بأفكار راقية ، تكاملاً مع الدور الذى يقوم به الصندوق من تكثيف الدورات التدريبية فى التنمية البشرية ومحو الأمية الرقمية ، ودعم المكتبة بأحدث مقتنيات الكتب فى كافة المجالات.

وأكد أن ذلك يحافظ على هذا الصرح ليبدع ويبتكر بأفكاره متميزة لتحقيق المزيد من الإنجازات، وهو الذى يتواكب مع توفير مكتبة متنقلة تجوب مختلف المدن والمراكز ، فضلاً عن تنظيم ورش عمل وأنشطة متنوعة .

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