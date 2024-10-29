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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ميرفت أمين وشهيرة في مقدمة الحضور لجنازة الراحل حسن يوسف.. شاهد

ميرفت آمين وشهيرة
ميرفت آمين وشهيرة في مقدمة الحضور لجنازة الراحل حسن يوسف
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وصلت الفنانتان ميرفت آمين وشهيرة إلى جنازة الراحل حسن يوسف، فى مسجد الشرطه بالشيخ زايد، للمشاركة في الجنازة وتشييعه إلى مثواه الأخير .

بدت ملامح الحزن واضحة على وجه ميرفت آمين، التي عبرت عن أسفها لفقدان صديقها وزميلها في الفن، بينما بدت شهيرة متأثرة أيضًا، حيث تجمع حولهما عدد من المعزين.

ونشرت شهيرة عبر حسابها الشخصى على فيسبوك: "بنعى بمزيد من الألم الأخ والصديق الغالى الفنان الكبير حسن يوسف.. وأسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويرفع درجاته فى الجنة بأذنه وكرمه، وأشاطر الأحزان أختى وصديقتى الغالية شمس البارودى.. وأسأل الله أن يربط على قلبها ويصبرها على فراق حبيبها وزوجها التى لا ترى الحياة إلا بعينيه، وأسأل الله أن ينزل السكينة على قلوب أولاده ومحبيه ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلى العظيم".

 

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