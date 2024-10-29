صوت الناس.. ملاك أراضي الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر يستغيثون بوزير الكهرباء

تقدم ملاك اراضي الاسكان الاجتماعي مسلسل 4 بحدائق أكتوبر منطقة الالف فدان أمام ابني بيتك 7 باستغاثة إلى وزير الكهرباء بسبب تعسف فرع إدارة الكهرباء بفرع هرم سيتي في المغالاة في توصيل مرفق الكهرباء لجميع قطع أراضي المسلسلين 4 و5 مبا يتنافي مع التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية بتسليم الأراضي كاملة المرافق فيما فوجيء الملاك بتحميل تكاليف توصيل مرافق الكهرباء بالكامل علي الملاك بأسعار خيالية مبالغ فيها لكل قطعة أرض بما يتضمن من مبالغة في مد كابل التغذية للقطعة ومد كابل ربط للقطع المجاورة وتحميل كل مالك بتكاليف تصريح الحفر الصادر من جهاز حدايق أكتوبر بأسعار مبالغ فيها وخيالية فضلا عن تعسف شركة الكهرباء في أجبار الملاك علي شراء كابل من الشركة بضعف سعره.

وقال الملاك في أستغاثتهم نلتمس من وزير الكهرباء وطبقا لتعليمات رئيس الجمهورية بضرورة تسهيل الاجراءات علي المواطنين استنادا الي حكم المحكمة الصادر من محكمة القضاء الداري دائرة رقم 96 أفراد المنيا في الدعوة رقم 19357 لسنة 12 ق وأستنادا الي كراسة الشروط المسلمة المسلمة من جهاز السادس من أكتوبر في المادة رقم 26 صفحة رقم 13 والتي بموجبها يتكفل جهاز حدايق أكتوبر بتوصيل وصلات المرافق من المياه والكهرباء والصرف الصحي للأراضي والمباني التي تحصل فقط علي تصريح بناء علي الا يتم توصيل المرافق للاراضي التي ليس لها تصريح بناء من جهاز المدينة كما أن عدد كبير من ملاك الاراضي يعجزون حتي الان بناء أراضيهم بسبب ارتفاع اسعار مواد البناء.. فما هو الحال اذا جري تحميلهم بشكل غير قانوني تكاليف توصيل المرافق التي تكفل بها الجهاز في كراسة الشروط والتعاقد خاصة تحميل الملاك تكاليف توصيل مرافق الكهرباء بأسعار مبالغ فيها وبالمخالفة لشروط التعاقد التي تكفل بها الجهاز لتوصيل المرافق للارضي؟.

وقد نصت المادة رقم 78 من الدستور المصري علي أن تتكفل الدولة للمواطنين في توفير المسكن الملائم لهم والامن والصحة بما يحفظ الكرامة الانسانية ويحقق العدالة الاجتماعية وتلتزم الدولة بمد المرافق الاساسية في أطار تخطيط عمراني شامل.

وتابعت الاستغاثة: لذا يلتمس ملاك اراضي الاسكان الاجتماعي بمسلسلي 4 و5 بمنطقة الالف فدان بحدايق أكتوبر امام أبني بيتك 7 من وزير الكهرباء التدخل لرفع المعاناة عنهم وألغاء مقايسة الكهرباء المقررة علي جميع قطع اراضي مسلسل 4 أسكان اجتماعي بالحي الرابع مع أستعداد الملاك لسداد تكاليف تركيب العدادات .