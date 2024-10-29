محافظ أسوان يوجه بإنهاء البنية التحتية لطريق غرب كوم أمبو

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بنهو أعمال البنية التحتية بالطريق الواصل بين "ترعة كاسل" وحتى "سبيل مكى / منيحة"، لبدء أعمال الرصف، وذلك فى استجابة لشكوى أهالى قرى " الخط الغربى " بغرب مركز كوم أمبو من تهالك الطريق وعدم تمهيده ، بالاضافة إلى تهالك كشافات الإضاءة.

الطريق مدرج بخطة الرصف ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

فيما أوضح رئيس فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى المهندس عيد كرومر بأن الطريق مدرج بخطة الرصف ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول٢٥ كم بداية من مدينة كوم أمبو مروراً بقرية منيحة وإقليت وفطيرة ، وحتى مدينة كلابشة .

ولفت إلى أن أسباب عدم الرصف ترتكز على أنه لم يتم الإنتهاء من أعمال البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى .

وفى نفس الوقت تم عملية التسوية بالمعدات المتنوعة وتمهيد الأتربة بشكل مبدئى وذلك لحين البدء فى أعمال الرصف ، ويتم إنارة الطريق بواسطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بالتعاون مع قطاع توزيع الكهرباء .

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