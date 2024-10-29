ads
الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يوجه بإنهاء البنية التحتية لطريق غرب كوم أمبو

أعمال البنية التحتية
أعمال البنية التحتية بطريق غرب كوم أمبو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بنهو أعمال البنية التحتية بالطريق الواصل بين "ترعة كاسل" وحتى "سبيل مكى / منيحة"، لبدء أعمال الرصف، وذلك فى استجابة لشكوى أهالى قرى " الخط الغربى " بغرب مركز كوم أمبو من تهالك الطريق وعدم تمهيده ، بالاضافة إلى تهالك كشافات الإضاءة.

الطريق مدرج بخطة الرصف ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

فيما أوضح رئيس فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى المهندس عيد كرومر بأن الطريق مدرج بخطة الرصف ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بطول٢٥ كم بداية من مدينة كوم أمبو مروراً بقرية منيحة وإقليت وفطيرة ، وحتى مدينة كلابشة .

ولفت إلى أن أسباب عدم الرصف ترتكز على أنه لم يتم الإنتهاء من أعمال البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى .

وفى نفس الوقت تم عملية التسوية بالمعدات المتنوعة وتمهيد الأتربة بشكل مبدئى وذلك لحين البدء فى أعمال الرصف ، ويتم إنارة الطريق بواسطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بالتعاون مع قطاع توزيع الكهرباء .

1000123395
1000123395
1000123393
1000123393
1000123391
1000123391
1000123389
1000123389
1000123387
1000123387
أعمال البنية التحتية بدء أعمال الرصف غرب مركز كوم أمبو طريق غرب كوم أمبو أخبار محافظة أسوان