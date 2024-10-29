الإحصاء: 0.01% انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية خلال أغسطس الماضي

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق29 /10/ 2024 البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أغسطس 2024.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 111,44 خلال شهر أغسطس 2024 (أولـي) مقابل 111,45خلال شهر يوليو 2024(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 0.01٪.

ولفت الجهاز الى الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا،حيث بلغ الرقم القيـاســـي لصناعة المشروبات 518.87 خلال شهر أغسطس 2024 مقارنة بشهـر يوليو 2024 حيث بلغ 375.50 بنسبه ارتفاع قدرها 38.18٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلغ الــرقـم القياسي للطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة 122.90 خـلال شـهـر أغسطس 2024 مقـارنة بشهـــر يوليو 2024 حيـث بـلغ 115.26 بنــسـبـــه ارتفاع قـدرها 6.63٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وأشار الجهاز الي الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً، حيث بلغ الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 134,87 خلال شهر أغسطس2024 مقــارنة بشــهــر يوليو 2024 حيث بلغ 141.40 بنسبـة انخـفـاض قدرها 4.6٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلــغ الرقم القيـاسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 83,36 خـــلال شهـر أغسطس 2024 مقارنة بشــهر يوليو 2024 حــيــث بلغ 93.43 بنســبـة انخـفـاض قدرهـا 10,78٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.