رئيس جامعة كفر الشيخ والمحافظ يتفقدان موقع الجامعة الأهلية

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، برفقة اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، موقع جامعة كفر الشيخ الأهلية وجامعة كفر الشيخ التكنولوجية بمساحة 50 فدانا، المخصصة بالقرار الجمهوري لإقامة جامعة كفر الشيخ الأهلية وجامعة كفرالشيخ التكنولوجية.

رافقهم خلال الجولة الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور مصطفي عثمان المستشار الهندسي للجامعة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، على بدء سير الأعمال الإنشائية، وسرعة إنجاز العمل التنفيذي بمعدلات أداء مُتميزة، وهو مايعكس توجه الدولة تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للمشروعات القومية في قطاع التعليم العالي، والذى كان له أثر كبير في إسراع خطى العمل الجاري.

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، الي أن مشروع اقامة جامعة اهلية وتكنولوجية بجامعة كفرالشيخ يأتي في إطار المشروعات القومية للتوسع في انشاء جامعات أهلية منبثقة من الجامعات الحكومية وبمعايير عالمية مع تركيز الدراسة الأكاديمية بها على البرامج الحديثة التي تؤهل الشباب لسوق العمل داخليا وخارجيا.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن منظومة الجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة تمثل نموذجًا مُتميزًا من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، من أجل الارتقاء بالتعليم المصري، وهي خرجت من رحم الجامعات الحكومية، كخطوة نحو التوسع في مجال إتاحة التعليم العالي وزيادة الموارد الذاتية للجامعات الحكومية، مشيرًا إلى أنها تحقق في الوقت ذاته إتاحة فرص تعليمية جديدة للطلاب بالجامعات المصرية، من خلال توفير التخصصات العلمية التي يتطلبها سوق العمل في المرحلة القادمة، وكذلك تنفيذ الإنشاءات وفقًا لأنظمة الجامعات الذكية.