10 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الذهب بالصاغة

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل هبوط أسعار النفط، ما يعمل على تهدئة التضخم، ويعزز من تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة.

قال المهندس سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملام أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3740 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 9 دولارات، لتسجل 2751 دولارًا.

وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4274 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3206 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2494 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29920 جنيهًا.

ووفقًا للتقرير اليومي، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3735 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 3730 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 5 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2758 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2742 دولارًا.

وأوضح إمبابي، أن ارتفاع أسعار الذهب يرجع لهبوط أسعار النفط بسبب قرار إسرائيل بعدم استهداف منشآت النفط الإيرانية في غاراتها الأخيرة، ومن المرجح أن يؤدي انخفاض أسعار النفط على السيطرة على التضخم العالمي، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة، وهو أمر إيجابي للذهب.

واستكمل، أن أسعار النفط انخفضت بنسبة 6.0% أمس الإثنين بسبب الأخبار التي تفيد بأن إسرائيل هاجمت أهدافًا عسكرية فقط في إيران، ولم تتأثر منشآتها النفطية والنووية، ومن المرجح أن يساعد انخفاض أسعار النفط في الحفاظ على المستويات المنخفضة للتضخم عالميًا لأنه يقلل من تكاليف الوقود والطاقة، وهو عامل رئيسي في الإنتاج والنقل والتدفئة، ومن ثم يعمل بدوره على تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة العالمية، ما يعزز جاذبية الذهب للمستثمرين كأصل غير مدفوع الفائدة.

وأضاف إمبابي، أن الذهب يظل مدعومًا أيضًا بارتفاع الطلب بسبب الصراع المستمر في الشرق الأوسط وتصعيد الحرب في أوكرانيا في أعقاب الأخبار التي تفيد بأن كوريا الشمالية أرسلت قوات إلى روسيا، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب قد ترتفع بنسب محدودة خلال التفرة المقبل، بسبب ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، حيث تضع الأسواق في الاعتبار، زيادة خطر فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتطبيق سياسات تعظم من ارتفاع التضخم وزيادة الاقتراض الأمريكي.

وفي سياق متصل، اجتذبت صناديق الذهب ما يقرب من 3 مليارات دولار من التدفقات الأسبوع الماضي، ما يمثل ثاني أكبر تدفق على الإطلاق، يتجاوز هذا المبلغ متوسط التدفقات الأسابيع الأخيرة بأكثر من ثلاثة أضعاف، وكان التدفق الكبير للأموال بمثابة القوة الدافعة وراء ارتفاع أسعار الذهب، والتي ارتفعت بنسبة 33% حتى الآن هذا العام، ما يجعلها في وضع يجعلها في عامها الأكثر نجاحًا منذ عام 1979، وبالتالي وصلت القيمة السوقية للذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 18.4 تريليون دولار.

وفي الوقت ذاته، ارتفعت احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية كنسبة مئوية من إجمالي احتياطيات العملات إلى 12.1%، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وتترقب الأسواق إصدار أول تقدير لنمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للربع الثالث في الولايات المتحدة غدًا الأربعاء، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الخميس، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات سوق العمل الأمريكي لشهر أكتوبر يوم الجمعة.