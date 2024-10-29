محافظ الإسماعيلية يتفقد الوحدة المحلية لقرية وادي الملاك

تفقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، الوحدة المحلية لقرية وادي الملاك التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، وذلك ضمن زيارته التفقدية اليوم للمركز لمتابعة القطاعات الخدمية والتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على دراستها وحلها في حدود القوانين المنظمة.

حيث تفقد المركز التكنولوجي لوادي الملاك، بالإضافة للتعرف على الخدمات المقدمة به للمواطنين، كما تفقد مكتب تلقي الخدمات التموينة بالوحدة المحلية والذي يستقبل الطلبات التموينية ويتم توجيهها لأقرب مكتب تموين لتقديمها.

وتابع محافظ الإسماعيلية القافلة الطبية الموجهة لوادي الملاك ضمن مبادرة "بداية"، وتتم تحت إشراف مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية.

وتفقد محافظ الإسماعيلية الأنشطة التي تتم ضمن مبادرة بداية لخدمة أهالي وادي الملاك، حيث تقوم المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة تحت إشراف أمل رجب مدير المكتبة، بتنظيم فعالية بالملاك بمركز ومدينة التل الكبير، بالتعاون مع الهلال الاحمر والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمجلس القومي للمرأة والأزهر والأوقاف وتقديم عدة فعاليات وورش وندوات وأنشطة تفاعلية للمترددين.

كما تفقد" أكرم" معرض المنتجات الغذائية الذي إقامته مديرية التموين والتجارة الداخلية ضمن مبادرة بداية تحت إشراف شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتي أشارت لوجود تخفيضات تتراوح ما بين ٣٠ إلى ٤٠ ٪، وذلك لخدمة مواطني القرية.

كما قدمت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية تحت إشراف مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن بالمحافظة ٣ مشروعات دواجن الاولي بالرعاية و تقديم ندوة بالمشاركة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة حول الاستفادة من خدمات الجهاز.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن جولة اليوم تعد أولى الجولات التي تستهدف مراكز ومدن وقرى المحافظة بشكل تنفيذي كامل؛ للوقوف على كافة الموضوعات على أرض الواقع والوصول للمواطن في مكانه والاستماع إليه وذلك في سبيل تحقيق التواصل الهادف والذي يحقق صالح المواطن في المقام الأول.

جاء ذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني للمحافظة، اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية لخدمات الطواري والسلامة العامة، الدكتورة رشا فرحان مدير متابعة محافظ الإسماعيلية، النائب أحمد البعلي عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، النائب سامي سليم عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، اللواء عماد الدكروري رئيس مركز ومدينة التل الكبير، ووكلاء الوزارة ومديري عموم مديريات الطرق والنقل، العمل، الإسكان، الصحة، التضامن الاجتماعي و التربية و التعليم و مديري إدارات تشغيل الشباب و جهاز تنمية القرية بالمحافظة.