رفض استئناف المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا على حكم حبسهم

قضت محكمة جنح مستأنف الخليفة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، برفض الاستئناف المقدم من المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي الأسبق، وتأييد حكم الحبس الصادر ضدهم بالسجن 3 سنوات.

وشهدت الجلسة تغيب المتهمين والمحامين الموكلين عنهم، عدا المتهم الرابع.

وصرح دفاع اللاعب بأن المتهمين لم يحضرو الجلسة، وبناء عليه تصدر المحكمة قرارًا بتأييد الحكم عليهم بالسجن 3 سنوات غيابيًا.

وأوضح، أنه في حالة تأييد الحكم، سيكون للمتهمين طريقًا آخرًا يسلكوه، وهو المعارضة الاستئنافية، وفي تلك الحالة ستكون الأجهزة الأمنية، مُكلفة بضبطهم وتسليمهم للمحكمة محبوسين.

وأضاف أن كابتن مؤمن زكريا رفض التصالح قبل وقت سابق مع المتهمين، بعد حكم أول درجة، ولم يفوض أحدًا للتصالح.

وكانت قد قضت محكمة جنح الخليفة، بمعاقبة المتهمين من الأول للخامس، بالحبس 3 سنوات مشدد للمتهمين بفبركة سحر اللاعب مؤمن زكريا، وكفالة مالية 5000 جنيه، وإحالة الإدعاء المدني للمحكمة المختصة.

وفي وقت سابق، أصدرت النيابة العامة بيانا بالقضية رقم 6904 لسنة 2024 جنح الخليفة، حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا من لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، بأن المتهم الأول أذاع أخبارًا كاذبة عبر لقاءٍ تليفزيوني، تفيد عثوره والمتهمون الأربعة الآخرون على أعمال سحر تخصه بإحدى الجبانات بمنطقة الخليفة؛ مما ألقى الرعب في نفسه.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ثبت بسؤال الشاكي وذويه أن المتهمين اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجته بعثورهم على تلك الأعمال وأطلعوه عليها، وحينما توجه الشاكي لتلك الجبانة قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة تلك الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة.

كما أسفر تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة، وقد طالعت النيابة العامة محتوى اللقاء التلفزيوني فتبينت ظهور المتهم الأول مروجًا لتلك الشائعات والأخبار، كما استجوبت المتهمين وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية منهم 100 جنيه عما. أسند اليهم وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا.