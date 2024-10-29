محافظ أسوان: تكثيف الجهود لإنهاء مستشفى نصر النوبة ورصف طريق بلانة

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لمدير مديرية الصحة الدكتور محمد سعيد للتعامل مع شكوى أهالى مركز نصر النوبة ، والمتعلقة بالتعريف بالموقف التنفيذى للمستشفى المركزى لسرعة الإنتهاء منها ، وتحقيق العوائد الإيجابية منها على الوجه الأكمل .

العمل على قدم وساق للإنتهاء من مسشفى نصر النوبة المركزى

وقد أوضح مدير الصحة بأنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان يتم العمل على قدم وساق لنهو الأعمال الجارية بمشروع إحلال وتجديد مستشفى نصر النوبة المركزى، والذى وصلت نسبة التنفيذ به إلى ٩٥ ٪ وسيتم تسلمها وتشغيلها فى يناير المقبل.

ولفت إلى أنه بالتوازى توجد على مستوى المركز 13 وحدة صحية ومركز طبى، وهي تعمل بكامل طاقتها، وتضم 41 طبيبًا بشريًا و35 صيدلىًا، و26 طبيب أسنان.

وفى نفس السياق، أشار المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بأنه توجد متابعة يومية من محافظ أسوان بالمشروعات الجارية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، ومن بينها مشروع رفع كفاءة الطريق الدائرى بلانة / كلابشة بمركز نصر النوبة .

ولفت إلى أنه تم رصف مسافة 10 كم من المشروع الذى يصل طوله إلى 20 كم بالقطاعين الأول والثانى، وجارى إستكمال الأعمال فى باقى المسافة بطول 10 كم، وبالتوازي مع ذلك تم الانتهاء من مشروع رصف طريق وادى النقرة/ توشكى بطول 50 كم.

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