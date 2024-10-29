"النعماني" يترأس اجتماع مجلس جامعة سوهاج

عقد مجلس جامعة سوهاج اليوم جلسته رقم ٢١٢، برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

واستهل المجلس جلسته بالوقوف دقيقة حدادا علي روح المرحوم الدكتور عبد الباسط دياب وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث والذي وافته المنية أمس، داعين الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم اهله الصبر والسلوان.

وقال النعماني ان المجلس في جلسته وافق علي عدد من الموضوعات الهامة ومنها الموافقة علي إنشاء قسم جراحة الأورام علي ان يكون الكوادر التأسيسية للقسم من أعضاء هيئة التدريس حاملي درجه الدكتوراه في جراحة الأورام لإستكمال الهيكل التنظيمي لمستشفي الأورام، و الموافقة علي ادراج قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية بكلية الطب بسوهاج كقسم معتمد لتدريب أطباء الزمالة المصرية للأشعة.

وأضاف النعماني انه تمت الموافقة علي ترشيح الدكتور نصار محمد عبد الله الأستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة لجائزة النيل لعام ٢٠٢٥، وترشيح الدكتور حمدي عبد الحميد الأستاذ المساعد بقسم الفلسفة لجائزة الدولة للتفوق في العلوم الإجتماعية لعام ٢٠٢٥، والموافقة علي ترشيح الدكتور شرف الدين عبد الحميد الاستاذ بقسم الفلسفة لجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام ٢٠٢٥.

وقال النعماني ان المجلس وافق علي تفعيل برنامج البكالوريوس في علوم التمريض( المكثف)، وإعتماد لائحة برنامج (تكنولوجيا الزراعات المحمية) بنظام الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية برنامج خاص بمصروفات بكلية الزراعة.

كما وافق المجلس علي عقد برتوكول تعاون بين جامعة سوهاج وهيئة الطاقة الذرية، الموافقة علي لائحة الدبلوم المهني في العلوم البيولوجية والكيميائية في الادلة الجنائية بنظام الساعات المعتمدة بكلية العلوم، والموافقة ايضاً علي إنشاء دبلوم في مكافحة عدوي المستشفيات برنامج خاص بمصروفات

وأوضح رئيس الجامعة انه تم الموافقة علي برنامج دبلوم عام " علوم المواد الآثرية" برنامج متميز بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة مستويين دراسيين٧٢ ساعة بكلية الاثار، الي جانب تنظيم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة الاسبوع البيئي الثامن في الفترة من ١ الي ٥ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك في اطار المبادرة الرئاسية بداية، مع تقديم الانشطة التوعوية في جميع المجالات.

وجدير بالذكر انه تمت الموافقة على تعيين ٣ أعضاء هيئة تدريس في وظيفة أستاذ بكليتي العلوم و التربية الرياضية، و أعضاء هيئة التدريس في ظيفة أستاذ مساعد بكليات الطب التمريض، التربية النوعية، وتعيين ١٠ أعضاء هيئة تدريس بكليات العلوم، الزراعة، التربية والطب في وظيفة مدرس، ومنح درجة الدكتوراة لـ ٢٠ عضوا لهيئة تدريس بكليات الطب، الزراعة، التجارة، العلوم، الطب البيطري، التربية، التربية الرياضية، الآداب ومنح درجة الماجستير لعدد ٢٢ عضوا لهيئة التدريس بكليات الاداب، التربية، العلوم، الطب، الآداب، والتربية الرياضية و التكنولوجيا والتعليم.

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