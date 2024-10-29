يسرا ناعية حسن يوسف: فقدنا قيمة فنية عظيمة

نعت النجمة الكبيرة يسرا الفنان القدير الراحل حسن يوسف عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص العزاء في وفاة الفنان القدير حسن يوسف، فقدنا قيمة فنية عظيمة، تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".

ويذكر أن الفنان حسن يوسف أثرى الساحة الفنية بالعديد من الأفلام السينمائية الشهيرة منها: "نساء وذئاب، فى بيتنا رجل، مذكرات تلميذة، قاضي الغرام، الخطايا، على ضفاف النيل، زقاق المدق، الشيطان الصغير، أم العروسة، المغامرون الثلاثة، خان الخليلي، والثلاثة يحبونها".

وفى التليفزيون قدم مجموعة من المسلسلات الخالدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: "ليالي الحلمية، إمام الدعاة، والإمام النسائي، زهرة وأزواجها الخمسة، الإمام المراغي، زينب والعرش"، بالإضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية والإذاعية .