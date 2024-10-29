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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

فرنسا: حظر أنشطة "أونروا" سيسفر عن عواقب وخيمة بغزة

الخارجية الفرنسية
الخارجية الفرنسية
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أعربت فرنسا عن أسفها الشديد لتبني إسرائيل قوانين تحظر أنشطة أونروا في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء.
وقالت الخارجية الفرنسية، إن حظر الكنيست الإسرائيلي أنشطة وكالة الأونروا سيسفر عن عواقب وخيمة للغاية على الوضع الإنساني في غزة.

يذكر أن الكنيست الإسرائيلي قد صدق على قانون يمنع نشاط الأونروا داخل إسرائيل، مثيرا قلقا دوليا حول تأثيره على الوضع الإنساني في غزة.

 وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه من الضروري مساءلة موظفي الوكالة المتورطين في "أعمال إرهابية"، بينما اعتبر المفوض العام للأونروا القرار سابقة خطيرة. وأعربت دول حليفة لإسرائيل عن مخاوفها، فيما حذرت الأمم المتحدة من عواقب القانون على جهود الإغاثة.

 

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