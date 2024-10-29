جامعة قناة السويس تطلق برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الرشيد للأدوية

نظمت جامعة قناة السويس، برئاسة الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "الاستخدام الرشيد للأدوية" بكلية الزراعة، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بتعزيز الوعي الصحي وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.

وأوضح الدكتور ناصر مندور، أن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز مفاهيم الاستخدام الرشيد للأدوية وتوعية المشاركين بمدى أهمية اختيار الأدوية المناسبة وفقًا للجرعات الملائمة والآمنة التي تلبي احتياجات المرضى بشكل فردي، مؤكدًا على ضرورة دعم مثل هذه البرامج التي تعزز صحة المجتمع وتحد من الآثار الجانبية السلبية للممارسات الدوائية الخاطئة، خاصة في ظل التحديات الصحية الراهنة.

وقالت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن هذا البرنامج التدريبي يستهدف تكوين رؤية شاملة حول الاستخدام الأمثل للأدوية ومكافحة سوء استخدامها، حيث يعد ذلك محورًا أساسيًا للحفاظ على صحة المجتمع وضمان استدامة الرعاية الصحية، لافتة إلى أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يسعى إلى تعزيز التعاون بين مختلف الكليات لتقديم برامج متكاملة ومؤثرة تسهم في رفع مستوى الوعي لدى العاملين والطلاب.

واستهدف البرنامج 29 مستفيدًا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، تحت إشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور محمود فرج، عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد وصفي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأدار البرنامج التدريبي الدكتور إسماعيل عوض الله سلامة، وكيل كلية الصيدلة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتناولت المحاضرات عددًا من المحاور الهامة، مثل كيفية اختيار الأدوية بطريقة رشيدة، والجرعات الآمنة، وتأثير الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية ومخاطر مقاومة البكتيريا، كما ناقش البرنامج أهمية حفظ الأدوية بطريقة صحيحة لتفادي أخطار الجرعات غير المنتظمة، وتحديد البروتوكولات العلاجية المناسبة لمختلف الحالات، بما فيها علاج الآلام المزمنة وآلام العمود الفقري، ومخاطر الإفراط في تناول مسكنات الألم.

وأشارت المحاضرات إلى كيفية التحكم في مستويات الكوليسترول من خلال نمط غذائي صحي ونظام رياضي فعال، إضافة إلى التوعية بتناول المضادات الحيوية لدى الأطفال وفق الجرعات الآمنة لتجنب المضاعفات.

تم تنظيم البرنامج تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، وأحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

ويأتي البرنامج في إطار التزام الجامعة برفع الوعي المجتمعي وتقديم مبادرات تدريبية فعّالة تساهم في تطوير القطاع الصحي وتعزيز الممارسات الآمنة.