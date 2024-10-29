الشباب والرياضة بشمال سيناء تناقش الاستعداد للتسجيل في أولمبياد المحافظات الحدودية

استقبل إبهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، حنان المداح، مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، ووفد من مديرية التربية والتعليم، للتهنئة بمناسبة الشفاء التام وعودته للعمل، ومناقشة الاستعداد التسجيل في أولمبياد المحافظات الحدودية لعام 2024 والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة في نسختها الخامسة بشمال سيناء.

وأكد حسن عبد الوهاب على أن أولمبياد المحافظات الحدودية إحدى مشروعات الوزارة التي تعمل من خلالها على اكتشاف الموهوبين والمتميزين رياضيًا كإحدى استراتيجيات الدولة، من خلال استهداف أكبر عدد من المشاركين بمختلف المحافظات الحدودية، مشيرًا إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم البرامج والأنشطة الرياضية، والخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصري وخاصة في المحافظات الحدودية، بهدف نشر السلوكيات الإيجابية بين الشباب والأجيال القادمة.

ويضم الأولمبياد 12 لعبة للمرحلة العمرية من 15 سنة إلى 23 سنة للبنين والبنات وهي كرة طائرة جلوس، كرة قدم خماسي، كرة سلة، كرة طائرة شاطئية، سباحة، كرة قدم شاطئية(بنين فقط)، كرة طائرة، ألعاب قوي، تنس طاولة، كاراتيه، كرة يد، شطرنج.

وأوضحت حنان المداح، أن من أهم الأدوار الإيجابية للتربية البدنية والرياضة المدرسية في حياة أبنائنا الطلاب، هو دورها في صقل شخصياتهم، وتربيتهم تربية تقوم على اكتساب المعارف، والمهارات، والكفايات الرياضية، كما تكسبهم العادات الصحية والوقائية، وتُحقق لهم التوازن النفسي والوجداني، بما يجنبهم آفة الإنحراف والتطرف، وتساعدهم على الدراسة والتحصيل.