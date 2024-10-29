شمال سيناء تنفذ معسكرات برنامج الرياضة من أجل التنمية ببئر العبد

نفذت مديرية الشباب و الرياضة بشمال سيناء بالتعاون مع إدارة التنمية الرياضية بوزارة الشباب و الرياضة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية و منظمة اليونيسيف وقد نظمت إدارة الرياضية اليوم الأول المعسكر الثاني لبرنامج الرياضة من أجل التنمية و التي استهدف 100 مشارك من الفتيات والفتيان .

وجري تنفيذه بإحدي مراكزنا مركز شباب سلمانة التابع لإدارة شباب بئر العبد اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2024 .

يعد هذا المعسكر الثاني ضمن إجمالي 5 معسكرات مخطط تنفيذها بمحافظة شمال سيناء في إطار هذا البرنامج خلال شهر أكتوبر 2024 .

الأنشطة المنفذة لليوم الأول تتضمن درس عادات صحية اسم النشاط الرياضي المطاردة السلسلية ، ودرس العلاقات اسم النشاط الرياضي التواصل ، والدرس الثالث أشعر بالآخر اسم النشاط الرياضي إنزل تحت .

و من أنشطة دوي دوائر الحكي ( صحة و عافية - سلامة الجسد - حماية ) والذي يهدف إلى إكساب المشاركين مهارات حركية و اجتماعية و تنمية قدراتهم العقلية و الجسدية من خلال العاب الرياضة و الأنشطة البدنية و الحركية ، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة "دوي"، وذلك من خلال مدربين متخصصين من محافظة شمال سيناء ، حيث يتم توزيع استمارات تقييم المشاركين قبل التنفيذ و بعد تنفيذ البرنامج باستخدام استمارات معتمدة من الوزارة وعبر المشاركون عن سعادتهم بالأنشطة وعن مدى استفادتهم وتنمية خبراتهم ومعارفهم .

الجدير بالذكر ان جميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء و توجيهات الأستاذ إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب و الرياضة بشمال سيناء .