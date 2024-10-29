ads
الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

شمال سيناء تنفذ معسكرات برنامج الرياضة من أجل التنمية ببئر العبد

شمال سيناء
شمال سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نفذت مديرية الشباب و الرياضة بشمال سيناء بالتعاون مع إدارة التنمية الرياضية بوزارة الشباب و الرياضة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية و منظمة اليونيسيف وقد نظمت إدارة الرياضية اليوم الأول المعسكر الثاني لبرنامج الرياضة من أجل التنمية و التي استهدف 100 مشارك من الفتيات والفتيان .

وجري تنفيذه بإحدي مراكزنا مركز شباب سلمانة التابع لإدارة شباب بئر العبد اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2024 .

يعد هذا المعسكر الثاني ضمن إجمالي 5 معسكرات مخطط تنفيذها بمحافظة شمال سيناء في إطار هذا البرنامج خلال شهر أكتوبر 2024 .

الأنشطة المنفذة لليوم الأول تتضمن درس عادات صحية اسم النشاط الرياضي المطاردة السلسلية ، ودرس العلاقات اسم النشاط الرياضي التواصل ، والدرس الثالث أشعر بالآخر اسم النشاط الرياضي إنزل تحت .

و من أنشطة دوي دوائر الحكي ( صحة و عافية - سلامة الجسد - حماية ) والذي يهدف إلى إكساب المشاركين مهارات حركية و اجتماعية و تنمية قدراتهم العقلية و الجسدية من خلال العاب الرياضة و الأنشطة البدنية و الحركية ، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة "دوي"، وذلك من خلال مدربين متخصصين من محافظة شمال سيناء ، حيث يتم توزيع استمارات تقييم المشاركين قبل التنفيذ و بعد تنفيذ البرنامج باستخدام استمارات معتمدة من الوزارة  وعبر المشاركون عن سعادتهم بالأنشطة وعن مدى استفادتهم وتنمية خبراتهم ومعارفهم .

الجدير بالذكر ان جميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء و توجيهات الأستاذ إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب و الرياضة بشمال سيناء .

الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة المركزية للتنمية المركزية للتنمية الرياضية الشباب والرياضة شباب والرياضة شمال سيناء محافظة شمال سيناء وزير الشباب والرياضة