رئيس جامعة بني سويف يرأس مجلس تسيير أعمال الجامعة الأهلية

ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف مجلس تسيير أعمال الجامعة الأهلية اليوم، اجتماع مجلس الجامعة، وذلك بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتورة دعاء أحمد رئيس قطاع شؤون الطلاب، والدكتور أحمد الجندي، عميد قطاع العلوم الصحية، والدكتورة رشا عادل، عميد قطاع الآداب والفنون والعلوم الإنسانية ، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، ومنسقي البرامج.

واستهل رئيس الجامعة المجلس بالتهنئة لمنسوبي الجامعة الأهلية بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 1845، بالموافقة على اللائحة الداخلية لجامعة بني سويف الأهلية، موجهًا بضرورة تكثيف الأنشطة الطلابية التى تهدف إلى تحديث وتجديد الخطاب الديني وتوعية الشباب وتسليط الضوء على الرموز المصرية المضيئة، فضلًا على المشاركة بفعالية في المبادرة الرئاسية بداية جديده لبناء الإنسان والتي تستمر 100 يوم لتحسين جودة حياة المواطن، والالتزام بخطة الدولة في ترشيد الإنفاق الحكومي.

كما كلف رئيس الجامعة عمداء القطاعات بإعداد تقرير إنجازات عن كل فصل دراسي يشمل شؤون القطاع الأكاديمي والتي تضم الموضوعات العلمية والبحثية والبيئية على أن يتضمن للتقرير أوجه الأنشطة المختلفة، وكذا متابعة تنفيذ برامج التدريب العملي للطلاب على مستوى الكليات المختلفة.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة الإشراف على مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، والموافقة على إنشاء مركز ضمان الجودة الإعتماد وإعداد لائحة للمركز.