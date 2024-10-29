محافظ القليوبية يكرم "الأب القدوة" ويهديه درع المحافظة

كرم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، الأب القدوة "رأفت محمد محمد"، وذلك بمكتبه بالديوان العام، حيث أهداه درع المحافظة تقديراً لدوره في تربية أبنائه.

جاء هذا التكريم تقديرا لدور الأب القدوة في تربية أبنائه على القيم والأخلاق الحميدة، ومساهمته الفاعلة في بناء أسرة متماسكة.

وأعرب محافظ القليوبية عن سعادته الغامرة بتكريم هذه النماذج الملهمة من الآباء، مؤكداً أن الأب هو الركيزة الأساسية في بناء المجتمع، وأن دوره لا يقتصر على الجانب المادي فقط، بل يتعداه إلى الجانب المعنوي والنفسي.

وأضاف المحافظ أن مبادرة "الأب القدوة" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز قيم الأسرة وتقدير دور الأب في المجتمع.

من جانبه، عبر الأب القدوة رأفت محمد محمد عن بالغ شكره وتقديره لهذا التكريم، مؤكداً أنه يشعر بفخر كبير بهذا التقدير، وداعياً جميع الآباء إلى بذل قصارى جهدهم من أجل تربية أبنائهم تربية صالحة.