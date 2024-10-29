مانشستر يونايتد يعطى الضوء الأخضر لأنتونى من أجل الرحيل

كشفت بعض التقارير الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، عن الضوء الأخضر الذي أعطاه مانشستر يونايتد للاعبه البرازيلي أنتوني من أجل الرحيل في يناير المقبل، بسبب قلة مشاركته مع الشياطين الحمر.



وكان المدرب الهولندى السابق لمانشستر يونايتد إريك تين هاج، يعتمد على أماد ديالو أو أليخاندر وجاراناتشو، بشكل أساسي هذا الموسم بدلاً من أنتوني.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فى نقرير لها اليوم، أن إدارة مانشستر يونايتد أعطت الضوء الأخضر للاستماع إلى عروض إعارة أنتوني خلال الميركاتو الشتوى القادم.

وكشف التقرير، عن رغبة مانشستر يونايتد فى استمرار اللاعب في أوروبا، خاصة في وجود اهتمام من بعض الأندية البرازيلية لضمة خلال الميركاتو.

وأضافت الصحيفة، أن بعض فرق الدوري الإنجليزي الممتاز تحدثت مع مانشستر يونايتد حول إمكانية استعارة اللاعب في الشتاء.

ولحق أنتوني بصفوف مانشستر يونايتد قبل 3 مواسم، قادما من أياكس أمستردام، مقابل 100 مليون يورو.