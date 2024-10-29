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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بني سويف يلتقى وكيل "التعليم" الجديد

محافظ بني سويف مع
محافظ بني سويف مع وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد
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التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"بمكتبه" الدكتورة أمل الهواري  وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد ببني سويف ،وقدم لها التهنئة لتوليها مهام منصبها الجديد، متمنيًا لها التوفيق والنهوض بمنظومة العمل داخل قطاع التعليم، وذلك بحضور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، وهاني عنتر وكيل الوزارة الذي قد تم نقله للعمل وكيلا للوزارة بمحافظة قنا .

 وأكد  المحافظ أهمية بذل كل الجهود والتكاتف والتعاون والتنسيق الدائم بين قيادات المنظومة التعليمية بكافة عناصرها ومكوناتها، مشيرًا إلى أن من أهم ركائز منظومة العمل التنفيذى بالمحافظة هو التكامل والتناغم بين كافة جهود الجهات المعنية وذات الصلة فى كل القطاعات،وفى مقدمتها العملية التعليمية التى تشهد اهتماما كبيرا من الدولة فى الفترة الحالية وفق لرؤية مصر 2030، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية عمل كل المؤسسات بروح الفريق الواحد وأن تتكامل فيما بينها من أجل الصالح العام والدفع بجهود التنمية.

من جانبها أعربت "الهواري"عن امتنانها وشكرها للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لتهنئتها بمنصبها الجديد والترحيب بها داخل منظومة  الجهاز التنفيذي للمحافظة، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها للارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء داخل قطاع التربية والتعليم  بالمحافظة.

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