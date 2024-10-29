ضمن "بداية".. جامعة قناة السويس تقود مسيرة طلابية حاشدة بمشاركة 1800

نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طيار أ.ح أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، والدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، مسيرة طلابية ضخمة بمشاركة 1800 طالب وطالبة، وذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وتعليقاً على انطلاق المسيرة ـ أعرب الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن سعادته بإطلاق الجامعة لهذه المسيرة في سياق الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر، مؤكدًا على الدور المحوري للجامعة في دعم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى بناء الإنسان وتطوير مهارات الشباب. وأضاف أن هذه الفعالية تترجم التعاون الوثيق بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة لتعزيز الوعي الرياضي والصحي بين الطلاب.

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن هذه المسيرة تمثل جزءًا من مبادرة "100 يوم رياضة" التي تنفذ بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وتهدف إلى تشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة يسهم في بناء جيل واعٍ ومؤهل بدنيًا وذهنيًا.

وأشار الدكتور ماجد العزازي، عميد كلية التربية الرياضية ورئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، إلى أهمية مثل هذه المبادرات التي تسهم في تعزيز الروح الوطنية بين الشباب وتدعم أهداف التنمية البشرية، مثنيًا على الجهود المشتركة بين الجامعة ومديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية تحت إشراف الدكتور إيهاب صلاح مدير المديرية، والأستاذ نظير عبد النعيم رئيس فرع الاتحاد.

ومن جانبه ـ أوضح الدكتور محمود شعيب منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة أن المسيرة انطلقت من أمام نادي العاملين بالجامعة وصولًا إلى البوابة الرئيسية لكلية التربية الرياضية، في مشهد يعكس حماس الطلاب وتفاعلهم مع المبادرة وتأكيدًا على دورهم الفاعل في تحقيق رؤية مصر لتنمية الإنسان المصري.

وشارك بالمسيرة وكلاء كلية علوم الرياضية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية .