بروتوكول بين "تنمية التجارة الداخلية" ومركز تحليل البيانات والاستشارات CDAC

شهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة ومركز تحليل البيانات والاستشارات CDAC بمعهد التخطيط القومي، لتطوير وتنمية منظومة العمل من خلال التعاون والتنيسق مع المعهد كأحد اهم المراكز البحثية في مصر، لتقديم خدمات بحثية وتدريبية وتعليمية واستشارية ومجتمعية تنافسية في مجالات التخطيط والتنمية.

قام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي الأسبق والرئيس التنفيذي لمركز تحليل البيانات والاستشارات CDAC بالمعهد، و الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وقد جاءت مراسم التوقيع على هامش فعاليات توقيع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود إنشاء مشروعات ومراكز تجارية جديدة في محافظتي الشرقية وبنى سويف وتتضمن المشروعات أنشطة متنوعة منها هايبر ماركت وأسواق جملة ومناطق ترفيهية وأندية اجتماعية وخدمات حكومية ومحطات خدمة وتمويل سيارات ومخازن أدوية وأنشطة تجارية متنوعة.

ويتضمن البروتوكول عددا من المجالات من بينها: تحليل قواعد البيانات الرقمية التي يمتلكها جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة وذلك على المستوى الكلي والقطاعي ونمذجتها، بما يسمح بتوفير مختلف مخرجات تلك التحليلات لخدمة اتخاذ القرار وللمعاونة فى رسم السياسات، إلى جانب إعداد وتقييم دراسات التحول الرقمي المتكامل لمختلف أنشطة وخدمات الجهاز بما في ذلك دراسات ربط نشاطه بأنشطة مختلف جهات الدولة ذات الصلة، وإعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية، وكذلك رسم السياسات وبناء الاستراتيجيات وخطط العمل وتحديد مؤشرات القياس الضامنة لكفاءة التنفيذ على المستوى الكلي والقطاعي والتنفيذي الجزئي.

كما تشمل أوجه التعاون أيضا إعداد دراسات التطوير المؤسسي، بما في ذلك تقييم الأداء وتطوير لوائح ونظم العمل، ووضع خطط وبرامج لإعادة الهيكلة ماليا وإداريا بما يساعد على زيادة الفعالية، والكفاءة، وتحسين المردودية، وزيادة الربحية، وكذلك إعداد وتقييم دراسات تمويل مختلف المشروعات المخطط لها ومقارنة أفضليتها، فضلاً عن تصميم وتنفيذ برامج متميزة لتنمية المهارات المهنية والفنية والإدارية لرفع كفاءة العاملين.