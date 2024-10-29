الخميس.. إطلاق القافلة الطبية المجانية الشاملة بشمال سيناء "العطاء مصر"

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء عن إقامة القافلة الطبية المتكاملة لاهالي شمال سيناء في الفترة من ٣١ أكتوبر إلى ٤ نوفمبر ٢٠٢٤ موضحا أن القافلة تضم نخبة من الأطباء في تخصصات الجراحة العامة وجراحة المناظير ومنوها ان القافلة ستبدا الكشوفات يوم الجمعة ١ نوفمبر بعد صلاة الجمعة امام ملعب الجورة بقرية الجورة. مركز الشيخ زويد.

ويأتي ذلك بالتنسيق و التعاون مع القوات المسلحة المصرية و التنسيق و التعاون مع وزارة الصحة و مديرية الصحة بشمال سيناء .

وقالت الدكتورة مني حرب مدير الطب العلاجي ان القافلة الطبية تضم:

١. اد. ياسر سيد سيف ( عميد معهد الدراسات و علوم المسنين و استاذ طب و جراحة امراض العيون -بني سويف)

٢. اد. مصطفى الحسيني ( استاذ امراض و جراحة العيون - قصر العيني

٣. د. محمد وجيه ( استشاري الرمد المركز القومي للرمد بروض الفرج)

٤. د. داليا السيد ( أخصائي الرمد)

٥. اد. رانيا الكومي ( استشاري طب الاطفال - قصر العيني)

٦. اد. عبدالعزيز السعدي( استشاري الباطنة و الجهاز الهضمي و المناظير )

٧. اد. عمرو كامل (استاذ الجراحة العامة و جراحات المناظير - كلية طب عين شمس)

٨. اد. شادي ابو جلالة ( استشاري الجراحة العامة و جراحة المناظير - مستشفى ام المصرين )

٩. اد. امير نبيل حجر ( استشاري التخدير - طب قصر العيني)

١٠. اد. احمد ناصر ( اخصائي التخدير )

١١. اد. محمد عبدالرسول (استاذ جراجة المسالك البولية و التناسلية -كلية طب قصر العيني)

١٢. اد. شيرين عامر ( استشاري الامراض المهنية و طب الأسرة- قصر العيني)

وأوضحت الدكتوره مني أنه سوف يتم إجراء الكشوفات في ملعب الجورة بقرية الجورة بالتخصصات التالية:

الباطنة العامة، الجهاز الهضمي، كشف بجهاز السونار.

الاطفال. الرمد ووامراض العيون،. فحص قاع العين.

الجراحة العامة، جراحة المسالك البولية و التناسلية

وأشارت إلى أن تقديم الكشف و الادوية مجانا على المرضى.

كما أكدت انه سيتم اجراء العمليات الجراحية بمستشفى العريش العام وتضم، عمليات جراحة مناظير الجهاز الهضمي، عمليات جراحة مناظير المسالك البولية و التناسلية . عمليات جراحات الرمد و العيون . مناظير الجهاز الهضمي ( منظار تشخيصي و علاجي للمعدة و القولون).

وأوضح فتحي عثمان مدير مكتب التثقيف والاعلام بمديرية الصحة ان مجموعة القوافل المتكاملة العطاء مصر هي مجموعة متطوعين يقدمون المساعدات المختلفة في المحافظات بصفة عامة والحدودية بصفة خاصة بالجهود الذاتيه وقام بتاسسها الدكتورة شرين عامر. وتعتبر قافلة العطاء مصر في سيناء هي القافلة رقم 12 وتضم قافلة طبية وقافلة معونات بالتنسيق مع جمعية تنمية المراءة السيناوية.