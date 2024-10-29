الصحة الفلسطينية: 93 شهيدًا ومفقودًا جراء مجزرة الاحتلال في بيت لاهيا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن هناك 93 شهيدًا ومفقودًا جراء مجزرة الاحتلال في بيت لاهيا شمال غزة، وذلك حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء.

وقالت الصحة الفلسطينية، إن أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 43061 شهيدًا و101223 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضافت الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 41 شهيدًا و113 مصابًا خلال 24 ساعة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، والتي تسببت في سقوط آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وتشن قوات الاحتلال مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.