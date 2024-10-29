محافظ بني سويف يكرم وكيل التعليم السابق لانتهاء فترة عمله

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بمناسبة انتهاء عمله بالمحافظة، حيث أهداه درع المحافظة تقديرا لجهوده في الدفع بجهود الدولة في مجال التعليم خلال فترة توليه مسئولية القطاع بالمحافظة، متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة من مسيرته العملية.

من جهته أعرب "عنتر" عن تقديره للفتة الطيبة من المحافظ د. محمد هاني غنيم، بتكريمه وإهدائه درع المحافظة، معبراً عن بالغ تقديره لأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة على التعاون والتناغم بين كافة مكوناته، موجها الشكر لمحافظ بني سويف لدعمه له خلال فترة عمله والجهود المبذولة في سبيل تحسين منظومة التعليم وإيجاد حلول وبدائل للمشكلات التي تواجه القطاع.

يذكر أن هانى عنتر سيد إبراهيم الصابر، شغل منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف في 8فبراير 2024 قبل النقل وكيلاً للوزارة بـ قنا.

كما تجدر الإشارة إلى قد أصدر وزير التربية والتعليم "السبت الماضي" ، عدة قرارات نقل لقيادات تعليمية، من ضمنها تكليف الأستاذ هانى عنتر سيد ابراهيم، وكيلاً لوزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا ، خلفاً للدكتور محمد السيد، والذى جرى نقله إلى محافظة سوهاج.