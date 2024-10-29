حسن يوسف.. شقي رحل بهدوء

فنان كبير نستطيع أن نصف رحلته الفنية بإنها ثرية وأدوار استثنائية كان أبرزها الشقاوة فى العديد من الأفلام منها "الزواج على الطريقة الحديثة" مع السندريلا سعاد حسنى و"للرجال فقط" ومن الشقاوة إلى الجدية فى " ليالى الحلمية "حيث قدم شخصية توفيق البدرى.

لعب دور أحمد محمود شقيق عبد الحليم حافظ في فيلم "الخطايا" ومحي زاهر في فيلم "في بيتنا رجل" وصلاح فى فيلم "سوق السلاح" ومحمود حسين وهبه فى "عصفور له أنياب" والشيخ متولى الشعراوى فى "إمام الدعاة"، أنه النجم الكبير حسن يوسف الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء وشيع جثمانه من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وترصد «البوابة نيوز» أبرز المحطات فى حياته.

ولد في 14 أبريل 1934، تزوج الفنان حسن يوسف في بداية حياته الأسرية من الفنانة لبلبة في عام 1964 واستمر زواجهما 8 سنوات وانفصلا عام 1972، وبعدها عام 1972 تزوج من الفنانة شمس البارودي حتي وفاته.

اكتشفه الفنان حسين رياض وقدمه كوجه جديد بفيلم «أنا حرة»، مع الفنانة لبنى عبدالعزيز، لينطلق بعدها بأدوار الشاب الشقي خفيف الظل، ويقدم عددا من أشهر كلاسيكيات السينما المصرية وأفلام الأبيض والأسود

اتجه للإخراج في السبعينيات حيث أخرج عدة أفلام مثّل في بعضها وشاركت في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي، ومن تلك الأفلام ما اعترضت عليها رقابة المصنفات الفنية، مثل فيلم الجبان والحب.

كما قدم عدة أعمال تليفزيونية ومسرحية أشهرها دوره في مسلسل ليالي الحلمية ودوره في مسلسل إمام الدعاة عن قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وفي يناير 2024 أكد اعتزال التمثيل نتيجة وفاة ابنه غرقًا في العام 2023.

حسن يوسف نجم مختلف ومتميز لديه أرشيف فنى ضخم حيث شارك نجوم وأباطرة التمثيل فى العصر الذهبى للفن المصرى فى الفترة من خمسينيات القرن الماضى حتى الثمانينيات، وله الكثير من الأفلام التى خلدت ومازالت فى قوائم الأعمال الفنية المتميزة ومن ضمن أبرز النجوم الذين شاركوا مع الراحل حسن يوسف، النجم الكبير عبد السلام النابلسي، والنجم الكبير عماد حمدي، والنجم الكبير فريد شوقي، والنجم الكبير، والنجم الكبير رشدي اباظة، والنجم الكبير عبد الحليم حافظ، والنجم شكري سرحان، والنجم محمود المليجي، والنجم إيهاب نافع، والنجم الكبير أحمد رمزي، والنجم حسين رياض

كشف حسن يوسف فى حوار قديم له عن أنه كان يحب النجمة فاتن حمامة وحكى قصة اشار خلالها إلى أنهم كانوا 6 صبيان ووالدته “مكنش بيعيش ليها بنات” وفي الوقت ده كانت والدتي حامل وعلى وشك الولادة، فقولتلها المرادي والنبي يا ماما لو جبتي بنت عشان خاطري سميها فاتن وأنا حاسس المرادى إن ربنا هيطول فى عمرها وتعيش".

وتابع يوسف: "أذكر وقتها إن كنت في المعهد العالي للتربية الرياضية وعندي معسكر في مدينة السويس، والدتي وضعت وسمت البنت فعلا فاتن، وبعتولي برقية إنه جاء المولود وسميناه زي ما إنت قولت فاتن ولما نشوف المرة دي هيحصل إيه، والحمد لله ربنا طول في عمرها وعاشت الحمد لله وبقت عروسة".

بدأ الراحل حسن يوسف حياته لاعبًا لكرة القدم في نادي الزمالك، حتى وصل لفريق تحت 21 سنة، إذ تعلم كرة القدم وازداد شغفه بها من خلال الكابتن حنفي بسطان، أحد أبرز نجوم الكرة المصرية في الأربعينات والخمسينات، وكاد أن يستأنف مشوار حياته في مجال كرة القدم؛ إلا أنَّ شغفه بالتمثيل وحبه للمسرح الذي كان يقضي به أغلب أوقاته منعه من استئناف طريقه كمحترف ولاعب بكرة القدم.

وقد اصيب الوسط الفنى بحالة من الحزن الشديد عقب نبأ رحيل الفنان حسن يوسف ونعاه العديد من الفنانين والفنانات واولهم زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودى التى قالت" مات حبيبى "ونعاه نجله عمر حسن يوسف "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انعي ببالغ الألم وفاة والدي وحبيبي الفنان حسن يوسف"كما نعاه الناقد الفنى طارق الشناوى، مطالبا بتكريمه، مشيرا الى انه لم يكرم وهل يتم تدارك الخطأ اليوم.