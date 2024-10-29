غلق أكاديمية تمريض ومركز حضانات ببني سويف

عرض اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف تقريرا للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،تضمن الإشارة إلى نتائج الحملة التي نفذتها "اليوم" لجنة حماية المستهلك ،على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمدينة بني سويف ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها

وأوضح السكرتير العام المساعد في تقريره أن الحملة قامت بالمرور علي العديد من المنشآت الطبية والتي تنوعت ما بين عيادات خاصة مراكز طبية ومعامل تحاليل وأشعة، والذي أسفر عن غلق أكاديمية تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة بمزاولة النشاط ، بجانب غلق مركز للحضانات لمخالفة الاشتراطات الصحية وسياسة مكافحه العدوى .

ومن جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية ،وامتداد تلك الحملات لكافة المناطق وإعداد تقارير دورية عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام ،خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة ،مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

شارك في الحملة كل من : على يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف ،أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف ، د. أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ، والمعنيون من نقابة التمريض