البورصة تخسر 16.3 مليار جنيه في نهاية تعاملات الثلاثاء

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة شبه جماعية، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 16.3 مليار جنيه، مدفوع بمبيعات المستثمرين المصريين والأجانب، ليسجل في الختام 2.203 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.5%، ليغلق عند مستوى 30,619.96 نقطة، وتراجع أيضًا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.53%، ليغلق عند مستوى 13,434.27 نقطة.

وهبط مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 1.14%، ليغلق عند مستوى 3,151.24 نقطة، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.14%، ليغلق عند مستوى 11,109.72 نقطة.

كما انخفص مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.4% ليغلق عند 37,973.44 نقطة،ووكذا مؤشر "EGXSP" بنسبة 1.51%، ليغلق عند مستوى 6,507.8 نقطة.

بينما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.08%، ليغلق عند مستوى 7,923.25 نقطة،

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب الإتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 99.6 مليون جنيه، و 8 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 107.7 مليار جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 4.2 مليارات جنيه، وذلك بعد التداول على مليار سهم، من 120.9 ألف صفقة منفذة.