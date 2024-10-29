كأس إنتركونتيننتال.. جماهير الأهلي أمام بوابات استاد القاهرة قبل مباراة العين الإماراتي

بدأت جماهير النادي الأهلي في الزحف نحو استاد القاهرة الدولي لحضور مباراة الأهلي والعين الإماراتي في بطولة إنتركونتيننتال 2024.

ويلتقي الأهلي مع العين الإماراتي في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وحرصت جماهير القلعة الحمراء في الزحف بإعداد كبيرة ومن كل المحافظات لدعم الفريق في المهمة العالمية، حيث بدأ الجمهور في التجمع في مجموعات والترحال من كل المحافظات الي استاد القاهرة.

ووصلت إعداد من الجماهير الي بوبات استاد القاهرة والي فتح أبوابه من الثانية ظهرا أمام الجمهور.