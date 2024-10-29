محافظ بني سويف يتابع تفعيل مبادرة بداية بالفشن

واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، متابعاته الميدانية للفعاليات والأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستثمار في العنصر البشري، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة، وذلك ضمن برنامح ميداني يستهدف متابعة جهود تفعيل المبادرة على مستوى المحافظة، وشملت خلال الأسابيع الماضية مراكز سمسطا، اهناسيا، بني سويف، الواسطى، ناصر".

جاء ذلك خلال زيارته لمركز الفشن، لمتابعة الجهود والأنشطة التي تتم تفعيلا للمباردة، وتشرف علي تنظيمها لجنة التنمية البشرية برئاسة نائب المحافظ بلال حبش، وبمشاركة العديد من الجهات التنفيذية والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس القومية وهي (الصحة، الشباب والرياضة، التضامن، الأوقاف، الثقافة، السياحة، التربية والتعليم، العمل، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الزراعة، التموين، الأزهر، الكنيسة، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للسكان، القومي للأمومة والطفولة، التأمين الصحي، الطب البيطري، هيئة تعليم الكبار، الإسعاف، مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، صندوق مكافحة المخدرات، جمعية الشبان المسلمين بالقضابي، جمعية المحافظة على القرآن الكريم، جمعية طريق الخير، جمعية الضوء الكاشف، مؤسسة كلنا معاك، أسرة المنتصرين، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحدة السكان.

وخلال تفقده لفعاليات المبادرة بمركز شباب قرية الفنت، استمع المحافظ لمطالب وشكاوى المواطنين في عدد القطاعات والمرافق الحيوية خاصة الصحة والتعليم والصرف الصحي، بجانب بعض الحالات الإنسانية من الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد المحافظ على دراسة تلك المطالب والاحتياجات للعمل على توفيرها، خاصة فيما يتعلق بالمطلب الخاص بتعزيز مستوى الخدمات الصحية بمستشفى الفنت، وخدمة القرية بالصرف الصحي وغيرها من المطالب التى تقدم بها المواطنون، ووجه المحافظ مكتبه باستلامها.

وتفقد المحافظ أنشطة تفعيل المبادرة، وتضمنت أنشطة للشباب والرياضة (عروض كونغ فو وكاراتيه، دوري رياضي)، بجانب تفقد سير أنشطة وجهود خدمات مديرية الصحة وتشمل خدمات مبادرات الرئاسية "مبادرة 100 يوم صحة ومبادرات الصحة العامة"،عيادة متنقلة لتنظيم الأسرة"حملة حقك تنظمي"، عيادة علاج طبيعي، حملة توعوية لطلاب المدراس عن تشوهات العمود الفقري، ندوة تثقيفية عن مبادرة الألف يوم ذهبية، تطعيمات للأطفال وطلاب المدارس ،بينما تضمنت جهود وأنشطة مرفق الإسعاف (عمل ندوة عن الإسعافات الأولية).

كما شملت أنشطة وجهود مديرية التضامن تقديم خدمات من مكتب التأهيل الاجتماعي لاستيفاء الأوراق والتقديم وتلقي جميع الشكاوى من المواطنين الخاصة بالتظلمات، تسليم فيزات تكافل وكرامة، توزيع لحوم، بجانب قيام مركز البحوث الاجتماعية والجنائية وصندوق مكافحة المخدرات بعقد محاضرات توعوية بأهداف المبادرة والوقاية من الظواهر الاجتماعية والممارسات الصحية السلبية، فيما قامت جمعية الشبان المسلمين بالقضابي بتوزيع 50 شنطة مواد غذائية، و50 وجية جاهزة مقدمة من جمعية المحافظة على القرآن الكريم، علاوة على قيام جمعية طريق الخير بتوزيع مساعدات مالية، في حين شاركت جمعية الضء الكاشف بتوزيع ملابس شتوي "بنين وبنات" وآيس كابات وكوفيات ومصاحف، فيما تشارك المنطقة المركزية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتوزيع كراتين سلع غذائية بالمجان على الأسر الأكثر استحقاقا، بجانب سيارات سلع غذائية بأسعار مدعمة، في حين شاركت وحدة السكان بالمحافظة بعقد تدريبات لتفعيل المبادرات في مجال القضية السكانية (ألف قائد سكاني، تحدث معه، بناء).

كما قامت مديرية الأوقاف بعقد ندوة توعوية دينية، وقامت المنطقة الأزهرية بالمشاركة في استقبال المحافظ ببراعم الأزهر الشريف مرتدين الزي الأزهري، بجانب عقد ندوة دينية حول (كيفية تعامل النبي صل الله عليه وسلم مع بداية الإنسان)، وأنشطة طلابية وأعمال فينة حول موضوع المبادرة، وفقرة لطالب "من ذوي البصيرة"، بلال أشرف الأول على منطقة بني سويف الأزهرية في حفظ كتاب الله، في حين شاركت الثقافة بعقد محاضرات وقراءة حرة وورش فنون تشكيلية، بينما شاركت الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة، بعمل ندوة توعوية عن أهم المعالم السياحية والأثرية وجهود المحافظة لتنشيط السياحة الداخلية، بحانب توزيع كتيبات وبورشور عن أهم المقاصد والمواقع الأثرية والسياحية بالمحافظة.

وشاركت مديرية التربية والتعليم بحزمة من الأنشطة تمثلت في عمل استقبال شرفي بمدخل مركز الشباب، عروض رياضية بالأعلام، وعرض كاراتيه، وأنشودة عن حب الوطن، عرض مواهب وعرض مسرحي، معرض لوحات فنيه عن المبادرة، ومعرض لوحات عن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، بينما قامت مديرية العمل بعقد ندوة توعوية عن السلامة المهنية بعنوان "سلامتك تهمنا" ومكتب تشغيل وشكاوى علاقات عمل، فيما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعقد ورشة رسم وتلوين ورشة سباكة خفيفة للسيدات على ترشيد الاستهلاك، وقامت الزراعة بعقد ندوة إرشادية عن أهمية التوسع في زراعة التقاوي المعتمدة لمحصول القمح، وأهمية الحفاظ على الهواء من التلوث للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى جانب تنظيم معرض (تقاوي، مخصبات، عسل أبيض) بأسعار مدعمة للمزارعين، ينما قامت التموين بعمل باكية للسلع الغذائية والتموينية الأساسية من سكر وزيوت وأرز ومكرونة وغيرها بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 10 إلى 30%، جانب توفير سيارة غاز وبيعها بسعر 150 جنيها للأسطوانة، وتوزيع 150 شنطة مواد غذائية مجانية.

وشاركت الكنيسة بفريق الكشافة في ممر شرفي لاستقبال المحافظ، بجانب تقديم كورال الكنسية أغاني وطنية، فيما قام المجلس القومي للمرأة بعقد لقاءات المشورة الأسرية، وتدريب على حرفة التطريز، وتسليم بطاقات رقم قومي للسيدات تم استخرجها بالمجان، فيما شارك المجلس القومي للسكان بندوة توعية عن المشكلة السكانية وآثارها من خلال مبادرة كسب وتأييد القضية السكانية وندوة عن أضرار الزواج المبكر، وشارك المجلس القومي للأمومة والطفولة بعقد ندوة عن أسس التربية الإيجابية.

وشارك التأمين الصحي بعمل مبادرات توعوية لطلاب المدارس عن الأنيميا، التقزم، وفيروس سي وإجراء فحوصات معملية وخدمات توعوية، وقام الطب البيطري بعقد قافلة علاجية مجانية بوحدة الفنت البيطرية الشرقية البيطرية، وقيام لجنة بتجريع الثروة الحيوانية لمكافحة الطُفيليات الداخلية بقرية منشأة عمرو، بينما قام مركز الإعلام بعقد تدريب للرائدات والمثقفات السكانيات على مهارات تقديم المشورة فى مجال الإعلام السكاني، وجلسة عامة حول الممارسات الضارة وقضية زواج الأطفال.

وشارك فرع هيئة تعليم الكبار بعقد فصول لإجراء امتحانات للدراسين وتسليم بعض الشهادات للمتحررين من الأمية، بجانب تكريم أحد النماذج المضيئة لسيدة متحررة من الأمية والتي واصلت مسيرتها التعليمية وحصلت على مؤهل دراسي وتعمل معلمة بفصول محو الأمية، بينما شارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، بعرض الخدمات المالية وغير المالية المقدمة من الجهاز، والتوعية بمزايا وحوافز القانون 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع تسليم شيكات إقراض متناهي للمستفيدين في إطار عقد تمويل الإقراض الموقع مع عدد من الجمعيات فضلًا عن عرض لنماذج من منتجات المشروعات الممولة من الجهاز.

رافق المحافظ خلال الزيارة بلال حبش، نائب المحافظ رئيس لجنة التنمية البشرية، وعضوا مجلس النواب النائب طه الناظر، النائبة عبير جمال، والدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، علي حماد، رئيس مركز الفشن، محمد سيد البحيري، مقرر لجنة التنمية البشرية، مدير وحدة السكان، هشام الجبالي، مدير الشباب والرياضة، جمعة عبد الحفيظ، وكيل مديرية التموين، أسامة سعيد، وكيل وزارة الزراعة، هاني رجائي، وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور عبد الرحمن نصر، وكيل وزارة الأوقاف، وأسامة وليم، مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار، دينا عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن، أحمد الجبالي، مدير الطب البيطري، رانيا عزت، مدير عام السياحة، الشيخ رضا محمد عبد الحليم، مدير منطقة الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ببني سويف، ومسؤولو القطاعات والأجهزة التنفيذية والأهلية المشاركة في المبادرة.