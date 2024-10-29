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الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بـ23.5 مليون جنيه.. استكمال رصف وتوسعة طريق الشركات بإدكو في البحيرة

رصف الطرق
رصف الطرق
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تابعت المهندسة كريمة عاشور، مدير مديرية الطرق والنقل، استكمال اعمال رصف وتوسعة  وتطوير طريق الشركات بمركز إدكو، والذي يبلغ تكلفته الإجمالية  23.5 مليون جنيه.

ضمن جهود محافظة البحيرة لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها لضمان جودة الخدمات وسلامة المواطنين

حيث تم الانتهاء من أعمال الطبقة الأسفلتية للطريق، مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات وتسهيل الحركة المرورية، مع مراعاة أعلى معايير الجودة لضمان أمان وسلامة الطريق للمستخدمين.

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