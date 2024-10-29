بـ23.5 مليون جنيه.. استكمال رصف وتوسعة طريق الشركات بإدكو في البحيرة

تابعت المهندسة كريمة عاشور، مدير مديرية الطرق والنقل، استكمال اعمال رصف وتوسعة وتطوير طريق الشركات بمركز إدكو، والذي يبلغ تكلفته الإجمالية 23.5 مليون جنيه.

ضمن جهود محافظة البحيرة لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها لضمان جودة الخدمات وسلامة المواطنين

حيث تم الانتهاء من أعمال الطبقة الأسفلتية للطريق، مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات وتسهيل الحركة المرورية، مع مراعاة أعلى معايير الجودة لضمان أمان وسلامة الطريق للمستخدمين.