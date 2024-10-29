إعلام بني سويف تحصد برونزية الحملات الإعلانية في قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، فوز مشروع تخرج طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان "حصن" ببرونزية الحملات الإعلانية على الوطن العربي في قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، والتي انطلقت فعاليات النسخة الأولى منها يوم الأحد الماضي وعلى مدار يومين، بتنظيم من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وبرعاية جامعة الدول العربية ومجلس الوزراء، تحت شعار "إعلام يلهم.. شباب يبدع"، جاء ذلك تحت إشراف الدكتور عبد العزيز السيد عميد كلية الإعلام.

ووجه رئيس الجامعة، التهنئة للطلاب الفائزين ولأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المشرفين علي ذلك المشروع الذي تم من خلال التعاون بين قطاع خدمة المجتمع وقسم العلاقات العامة بالكلية، متمنيا لهم المزيد من التوفيق والسداد، ومثمنا التمثيل المشرف الذي يظهر به أبناء الجامعة في مختلف المحافل والمسابقات علي المستويين المحلي والدولي.

وأوضح الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، أن "حصن" هو أحد مشروعات تخرج طلاب كلية الإعلام جامعة بني سويف، وهو حملة توعوية هدفها تعزيز الوعي العام لدى شباب الجمهورية الجديدة وإبراز دور الوعي في التصدي للشائعات.

تجدر الاشارة أن الطلاب الذين قاموا بتنفيذ مشروع "حصن" هم أدهم حسني، ومحمد معاذ، عبد الرحمن شعبان، مصطفي جمعه، أدهم عزوز، أحمد حسن عبد الرؤوف، فاطمة رفعت، ساندى إسحاق، رباب حمزة، شيماء الجندي، منار مجاهد، أماني علي، إيريني عماد، ماريا أيوب، زينب موسي، وبإشراف الدكتورة نهي التلاوي ، والأستاذة ندي الديب بالهيئة المعاونة.