لبلبة لـ"البوابة نيوز": وفاة حسن يوسف صدمة كبيرة ادعولي أستوعبها

أعربت الفنانة القديرة لبلبة عن حزنها الشديد بعد الإعلان عن خبر وفاة الفنان حسن يوسف الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

وقالت لبلبة في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز": "لما سمعت الخبر قلت يارب تكون إشاعة، بس للأسف حسن يوسف توفى صدمة كبيرة ادعولي استوعبها، الفن المصري فقد قيمة وقامة فنية كبيرة".

زواج حسن يوسف و لبلبة

تزوجت الفنانة لبلبة من الفنان حسن يوسف بعد قصة حب طويلة، واستمرت هذه الزيجة 7 سنوات، ولكنهما انفصلا بالنهاية عام 1972.

وأوضح الناقد الفني إلهامي سمير أن قصة الحب التي جمعت بين حسن يوسف ولبلبة تعتبر واحدة من القصص الهامة في الوسط الفني، خاصة أن الاثنين من المحبوبين جدًا في الوسط والكل تمنى لهما الخير دائمًا.

حسن يوسف يوضح سبب رفض والدة لبلبة الزواج

كشف الفنان الراحل حسن يوسف عن سبب رفض الزواج من لبلبة في أحد لقاءاته التليفزيونية، قائلًا: "كانت خائفة إني امنعها من التمثيل، وإحساسها بأن ابنتها مازالت صغيرة على تحمل مسؤولية الزواج، وعندما سؤل حسن عن إمكانية أنه يطلب منها أنها تترك الوسط قال "أنا مقدرش أمنعها لسببين: الأول إن الفن بيجري في دمها. أما التاني أنها مسئولة عن عيلتها و متكفلة بيها".